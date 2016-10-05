Полторак розповів, яку летальну зброю можуть надати США

Україна попросить лише ту зброю, якої найбільше потребує – це засоби протиповітряної оборони і протитанкові засоби.

Про це міністр оборони Степан Полторак повідомив в ефірі "24 каналу".

Водночас, коли саме Україна може отримати летальну зброю, Полторак не відповів, вказавши на те, що це знають лише в США, чий президент має прийняти відповідне рішення.

Як відомо, палата представників Конгресу США одностайно схвалила закон H.R. 5094 "Про підтримку стабільності і демократії в Україні", раніше підтриманий Комітетом у закордонних справах.

До переліку передбачених законом, координованих з союзниками та партнерами США, засобів підтримки України включено летальні оборонні системи озброєнь.