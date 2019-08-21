Десантно-штурмові війська – з новим керівником замість обраного в Раду Забродського

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Середа, 21 серпня 2019, 09:47

Джерело: Facebook міністра оборони.

Генерал-майора Євгена Мойсюка призначено командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Міністр оборони Степан Полторак: "За результатами проведення позачергових виборів народних депутатів України, командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Михайла Забродського прикомандировано до Верховної ради України.

Дякую за службу генералу Забродському та щиро бажаю звершень вже на інші ниві – законодавчій!

Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євгена Мойсюка!

Він неодноразово проявляв героїзм та мужність під час захисту територіальної цілісності України, тож переконаний: його досвід дозволить розвивати та зміцнювати потенціал Десантно-штурмових військ.

Бажаю витримки, наснаги та мудрості під час прийняття рішень!"

Знати більше: Комбриг Євген Мойсюк про аеропорт, Рейд і особливості дій ворога

Передісторія:

  • Михайло Забродський, який командував Десантно-штурмовими військами ЗСУ, пройшов у Верховну Раду 9 скликання як 4 номер списку партії "Європейська солідарність". Його навіть пропонували на голову комітету нацбезпеки, але партія "Слуга народу" проти.
  • Євген Мойсюк був першим заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил. У 2014 році він служив у Волноваському районі, керував обороною Донецького аеропорту, а після знищення ДАПу – виведенням бійців. 

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Теми: армія Міноборони Полторак Верховна Рада


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