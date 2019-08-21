Десантно-штурмові війська – з новим керівником замість обраного в Раду Забродського
Джерело: Facebook міністра оборони.
Генерал-майора Євгена Мойсюка призначено командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Міністр оборони Степан Полторак: "За результатами проведення позачергових виборів народних депутатів України, командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Михайла Забродського прикомандировано до Верховної ради України.
Дякую за службу генералу Забродському та щиро бажаю звершень вже на інші ниві – законодавчій!
Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євгена Мойсюка!
Він неодноразово проявляв героїзм та мужність під час захисту територіальної цілісності України, тож переконаний: його досвід дозволить розвивати та зміцнювати потенціал Десантно-штурмових військ.
Бажаю витримки, наснаги та мудрості під час прийняття рішень!"
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Передісторія:
- Михайло Забродський, який командував Десантно-штурмовими військами ЗСУ, пройшов у Верховну Раду 9 скликання як 4 номер списку партії "Європейська солідарність". Його навіть пропонували на голову комітету нацбезпеки, але партія "Слуга народу" проти.
- Євген Мойсюк був першим заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил. У 2014 році він служив у Волноваському районі, керував обороною Донецького аеропорту, а після знищення ДАПу – виведенням бійців.
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