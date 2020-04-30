Заступнику ексміністра оборони Полторака обрали запобіжний захід

Заступнику колишнього міністра оборони Степана Полторака Ігорю Павловському обрали запобіжний захід у вигляді застави через підозру у зловживанні службовим становищем.

Джерело: пресслужба ВАКС, джерела у суді

Дослівно: "29 квітня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала щодо колишнього заступника Міністра оборони України (2015-2019 роки) запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис 160 грн".

Деталі: Офіційно у відомстві прізвища ексзаступника Полторака не повідомляють, проте за джерелами УП, йдеться Ігоря Павловського, якого у жовтні 2017 року затримали детективи НАБУ і САП через підозру в розтраті 149 млн гривень при закупівлі пального.

Тоді Павловський обвинувачення заперечував.

Колишнього заступника міністра підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем (ч.2 ст.364 ККУ).

На нього також покладені додаткові обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду.

Павловський має повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків – до 29 червня 2020 року включно.

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