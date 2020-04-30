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Заступнику ексміністра оборони Полторака обрали запобіжний захід

Четвер, 30 квітня 2020, 13:49
Заступнику ексміністра оборони Полторака обрали запобіжний захід

Заступнику колишнього міністра оборони Степана Полторака Ігорю Павловському обрали запобіжний захід у вигляді застави через підозру у зловживанні службовим становищем.

Джерело: пресслужба ВАКС, джерела у суді

Дослівно: "29 квітня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала  щодо колишнього заступника Міністра оборони України (2015-2019 роки) запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис 160 грн".

Деталі: Офіційно у відомстві прізвища ексзаступника Полторака не повідомляють, проте за джерелами УП, йдеться Ігоря Павловського, якого  у жовтні 2017 року затримали детективи НАБУ і САП через підозру в розтраті 149 млн гривень при закупівлі пального.

Тоді Павловський обвинувачення заперечував.

Колишнього заступника міністра підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем (ч.2 ст.364 ККУ).

На нього також покладені додаткові обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду.

Павловський має повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків – до 29 червня 2020 року включно.

Нагадаємо:

  • У червні 2019 року генерал-лейтенант Ігор Павловський заявив, що йде з військової служби.
  • У жовтні 2017 року Павловського затримали детективи НАБУ і САП через підозру в розтраті 149 млн гривень при закупівлі пального. Павловський обвинувачення заперечував.
  • Разом із Павловським тоді затримали директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.
  • У злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті". Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.
  • Компанія "Трейд Коммодіті" вирвалася в лідери паливних тендерів, вигравши тендери на 7 млрд грн за останні 1,5 року, повідомляли ЗМІ у червні 2017 року.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПолторакНАБУсудзвільнення
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