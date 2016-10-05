Кабмін вирішив, як саме змінять закон Савченко

00
0
Середа, 5 жовтня 2016, 12:36

Кабінет міністрів України погодив зміни до так званого "закону Савченко" щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду у середу.

Представляючи зміни до закону, міністр юстиції Павло Петренко заявив, що "це закон який поправляє ті проблеми, які виникли після прийняття так званого "закону Савченко".

Він розповів, що наразі за "законом Савченко" підлягають звільненню 35 тисяч осіб, вже звільнено 8,5 тисяч осіб.

"Із зазначених 8,5 тисяч осіб тільки за декілька місяців 900 осіб вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини: 27 навмисних вбивств, 21 тілесне ушкодження (важкі і особливо важкі), 12 згвалтувань, 670 крадіжок, 172 грабежі, 68 розбоїв, 43 шахрайства, 23 хуліганства",- сказав він.

"Ми пропонуємо, щоб формула зарахування перебування в СІЗО "один день за два дні"  залишалася тільки для тих осіб, які вчинили легкі, чи середньої тяжкості злочини. Всі особи, які є рецидивістами, всі особи, які вчинили тяжкі,або особливо тяжкі злочини… не мають можливості отримувати такого роду зарахування", - сказав Петренко.

Він додав, що парламент будуть просити розглянути ці зміні як невідкладні.

Олександр Шумілін, УП

   

Теми: Савченко Кабінет міністрів Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Кожем’якін каже, що закон Савченко не такий страшний 3 жовтня 2016, 12:35
У суді над Плотницьким допитають 17 свідків викрадення Савченко 30 вересня 2016, 14:28
Савченко обіцяє захищати "Закон Савченко" 25 вересня 2016, 03:30
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
МЗС пропонує зважити всі ризики візового режиму з Росією
МЗС офіційно рекомендувало українцям не їздити в Росію
Нобелівську премію з хімії отримали вчені з Франції, США та Нідерландів
Бойовики в 6 разів посилили обстріли на Луганщині – штаб АТО
Усі новини
Інтерв'ю

Паоло Джордано: Письменники складають із маленьких людських історій велике історичне тло

Кіно

6 головних фільмів жовтня