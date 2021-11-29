Суд повернув справу проти Савченко і Рубана

Колишня народна депутатка Надія Савченко заявила, що обвинувальний акт стосовно неї та Володимира Рубана повернули прокурору через необґрунтованість звинувачення.

Джерело: facebook-сторінка Савченко, facebook адвоката сторони захисту Олексія Шевчука зі світлиною ухвали суду, пресслужба Офісу Генерального прокурору

Пряма мова Савченко: "Обвинувальний акт, із звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана "в підриві Верховної Ради мінометами з баржі, яка пливе по Дніпру", повернуто прокурору, з причини необгрунтованості обвинувачення!

У запобіжному заході у вигляді тримання під вартою Надії Савченко і Володимира Рубана, прокурору, відмовлено!

ВСЕ! Це все, що треба знати про судилище порошенківського режиму над офіцерами Рубаном і Савченко, якому прийшов кінець!"

Деталі: Адвокат Савченко наполягає, що відтепер справу проти неї повинні закрити.

Повний текст ухвали оголосять о 15.00 3 грудня у залі Броварського міськрайонного суду Київської області.

В пресслужбі Офісу Генерального прокурора прокоментувала "Українській правді", що у відомстві вирішують, чи оскаржувати це рішення в апеляційному порядку. Перед тим, за словами пресслужби, в суді затягували рішення та змінилася колегія суддів, закріплена за справою.

Окрім того, 6 жовтня 2021 року прокурор просив про відвід колегії суддів, але йому відмовили. У коментарі "УП" додали, що в прокурорів були сумніви щодо неупередженості суддів, оскільки засідання для визначення запобіжного заходу відкладали 19 разів протягом двох років.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях

Передісторія: