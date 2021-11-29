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Суд повернув справу проти Савченко і Рубана

Понеділок, 29 листопада 2021, 18:37
Надія Савченко. Фото: Getty Images

Колишня народна депутатка Надія Савченко заявила, що обвинувальний акт стосовно неї та Володимира Рубана повернули прокурору через необґрунтованість звинувачення.

Джерело: facebook-сторінка Савченко, facebook адвоката сторони захисту Олексія Шевчука зі світлиною ухвали суду, пресслужба Офісу Генерального прокурору 

Пряма мова Савченко: "Обвинувальний акт, із звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана "в підриві Верховної Ради мінометами з баржі, яка пливе по Дніпру", повернуто прокурору, з причини необгрунтованості обвинувачення!

У запобіжному заході у вигляді тримання під вартою Надії Савченко і Володимира Рубана, прокурору, відмовлено!

ВСЕ! Це все, що треба знати про судилище порошенківського режиму над офіцерами Рубаном і Савченко, якому прийшов кінець!"

Деталі: Адвокат Савченко наполягає, що відтепер справу проти неї повинні закрити.

Повний текст ухвали оголосять о 15.00 3 грудня у залі Броварського міськрайонного суду Київської області.

В пресслужбі Офісу Генерального прокурора прокоментувала "Українській правді", що у відомстві вирішують, чи оскаржувати це рішення в апеляційному порядку. Перед тим, за словами пресслужби, в суді затягували рішення та змінилася колегія суддів, закріплена за справою.

Окрім того, 6 жовтня 2021 року прокурор просив про відвід колегії суддів, але йому відмовили. У коментарі "УП" додали, що в прокурорів були сумніви щодо неупередженості суддів, оскільки засідання для визначення запобіжного заходу відкладали 19 разів протягом двох років.

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Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях

Передісторія: 

  • 15 березня 2018 року тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що колишня бранка Кремля та Герой України Савченко планувала вчинити теракт у Верховній Раді, і вніс подання про зняття з неї депутатської недоторканності та затримання.
  • 22 березня народні депутати підтримали зняття недоторканності та затримання Савченко. За 20 хвилин після цього її затримали.
  • Її відпустили 16 квітня 2019 року в залі суду, оскільки сплив термін її арешту.
  • Навесні 2019 року в Генеральній прокуратурі скаржились, що судді не розглядають клопотання прокурорів про взяття під варту Савченко та Рубана. У червні 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального процесуального кодексу, за яким затримали Савченко.
  • Наразі колишню депутатку звинувачують в іншому провадженні в підробці сертифікату про вакцинації після того, як поліцейські спіймали її з підробленими COVID-сертифікатами в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Українська правда
Теми: Савченко НадіятерактОфіс генпрокурорасуд


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