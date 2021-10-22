Надію Савченко впіймали в аеропорту з підробленим ковід-сертифікатом

Надія Савченко готується стрибати з парашутом, фото з її Facebook

Колишня народна депутатка Надія Савченко та її сестра Віра намагалися потрапити в Україну з підробленими сертифікатами про вакцинацію проти Covid, це виявили в аеропорту "Бориспіль".

Джерело: відділ комунікації поліції Київської області та джерело "Української правди" в поліції

Деталі: Поліція повідомляє, що "притягує до відповідальності колишню нардепку за використання підробленого Covid-сертифіката", але не називає її імені. Жінка із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну.

За даними УП, йдеться про Надію Савченко та її сестру. Вони прилетіли з Туреччини.

Дослівно поліція: "Днями в аеропорту "Бориспіль" під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки. Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою. Інформацію про правопорушення передали до поліції".

Більше деталей: За фактом використання підроблених документів було розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини.

Підроблені документи вилучили й направили на проведення необхідних експертиз.

Найближчим часом буде прийнято рішення про оголошення підозри фігуранткам.

Нацполіція наголошує, що відповідальність понесуть не лише ті, хто підробляє сертифікати, а й ті, хто користується підробленими документами.

Довідка: Надія Савченко – колишня військова льотчиця і колишня народна депутатка, Герой України (2015). Вона стала нардепом (2014-2019), будучи політв’язнем Кремля, була також делегатом Парламентської асамблеї Ради Європи (2014-2016).

Надія Савченко була помилувана президентом Росії 25 травня 2016 року за участь у бойових діях на Донбасі і звільнена з ув’янення за посередництва Віктора Медведчука.

В Україні Надія Савченко потрапила під слідство 22 березня 2018 року: її запідозрили у підготовці терористичних актів та держперевороту. 16 квітня 2019 року її звільнили з-під варти.

26 січня 2019 року Надію Савченко висунули кандидатом у президенти України на з'їзді партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", але ЦВК відмовила в її реєстрації.