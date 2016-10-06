У Раді не дійдуть згоди щодо скасування віз із Росією

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Четвер, 6 жовтня 2016, 10:35

Найбільша фракція в парламенті – БПП – не голосуватиме за постанову про введення візового режиму з Російською Федерацією.

Про це, під час спілкування з журналістами у парламенті,  заявив народний депутат фракції БПП Олексій Гончаренко, інформує прес-служба партії.

"Наша фракція на засіданні прийняла рішення не голосувати за постанову про введення візового режиму з РФ. Є кілька причин для цього", – зазначив він.

"По-перше, ми є проурядова фракція, отже, ми не можемо приймати рішення без спілкування з урядом. Є позиція міністра закордонних справ, який аргументує , що це неправильно робити, що ми для цього не підготовлені. По-друге, в нас є мільйон українців, які працюють в Росії і заробляють гроші для своєї родини", – каже Гончаренко.

На думку нардепа, Росія зробить симетричну відповідь на введення віз .

"А відтак, буде перекрита для багатьох українців можливість відвідувати РФ з метою заробітку. Це питання потребує зваженості і обережності. Емоції не повинні домінувати при прийнятті цього рішення", – наголосив парламентар.

У "Народному фронті" планують голосувати за скасування безвізу з Росією.

В коментарі "Українській правді" депутат Світлана Войцеховська зазначила: "Якщо він (візовий режим - ред.) стоятиме на порядку денному, то, звичайно, проголосуємо. Ми ж ініціатори".

У свою чергу фракція "Самопоміч" у Верховній Раді виступає за введення візового режиму з Росією.

Про це журналістам повідомив голова фракції Олег Березюк, передають "Українські новини".

"Ми будемо підтримувати", - сказав він, відповідаючи на питання про позицію фракції щодо введення візового режиму.

Березюк також повідомив, що не вважає, що таке рішення збільшує соціальну кризу і є перешкодою для українців, які працюють в Росії.

Фракція Радикальної партії у Верховній Раді також виступає за візи з Росією.

"Наша фракція одноголосно підтримає таке рішення", - заявив глава фракції Олег Ляшко.

Він зазначив, що вважає виправданим розрив дипломатичних відносин з Росією перед введенням візового режиму.

"Батьківщина" у четвер також оприлюднила свою позицію: фракція буде підтримувати проект постанови про скасування безвізового режиму з РФ.

У фракції Опозиційний блок раніше заявляли, що введення візового режиму з Російською Федерацією вдарить насамперед по українським заробітчанам, які перебувають у РФ.

Голова фракції Юрій Бойко заявляв, що Опоблок не підтримує ініціативу щодо запровадження візового режиму з РФ і не голосуватиме за її прийняття.

Як відомо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.

Як повідомлялося, після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.

6 жовтня парламент має розглянути розглянути питання щодо запровадження візового режиму з Росією.

Українська правда

Теми: БПП Росія візи
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Коментарі — 18
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IP: 46.201.3.---nestor198006.10.2016 12:27
Дуже дорого коштує Народу України всіх національностей продажність депутатів ВР по їх настирному лобіюванню російських інтересів російського бізнесу і капіталу російських банків в Україні. Як це можна правильно зрозуміти під час війни і окупації РФ в Криму і Донбас?
По суті ці депутати ВР є маріонетками Кремля? Це зрада під час війни.
Такі засідання ВР варто проводити в прифронтовій зоні, десь під Маріуполем, де мирні люди лягають під гусениці танків ЗСУ, щоб не дати можливості відступити українській армії із стратегічних позицій, для збільшення нейтральних зон грабунку зелених чоловічків - бандитів і мародерів, по суті терористів Кремля.
Ось переможемо визволимо Крим і Донбас від окупації воєнторгу РФ Путіна - Кирила тоді будь ласка, можна лобіювати інтереси хоч чорта на куличках, лиш би його діяльність була в межах Українського Закону і Конституції.
А тут країна агресор Росія масово вбиває Народ України всіх національностей і поглинає Державу, а у ВР в упор цього не бачать
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IP: 37.52.168.---proq06.10.2016 12:02
А навіщо коли - "Roshen нанимает новых сотрудников в России на зарплату до 28 тысяч гривен"
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IP: 95.133.225.---Brokerman06.10.2016 11:49
Леша Гончаренко.. ты даже не упал, ты РУХНУЛ в моем понимании добра и зла!
И не оправдывайся.. вся ВАША ФРАКЦИЯ сдулась окончательно!
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га06.10.2016 11:46
Ну звичайно ж, Блок Путіна-Порошенка буде проти! Хто б сумнівався?!
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IP: 195.177.72.---formalin06.10.2016 11:42
1. Тупе БПП не усвідомлює наслідків, а пороховий погріб не очікує вибуху. 2. Влада у своїх маневрах не бачить, що її морда з кожним днем все більше нагадує морду ЗЕКА. 3. Хлопці нагорі, вже час БОЯТИСЯ!!! І шини тепер не будуть головною зброєю...
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