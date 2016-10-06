У Раді не дійдуть згоди щодо скасування віз із Росією

Найбільша фракція в парламенті – БПП – не голосуватиме за постанову про введення візового режиму з Російською Федерацією.

Про це, під час спілкування з журналістами у парламенті, заявив народний депутат фракції БПП Олексій Гончаренко, інформує прес-служба партії.

"Наша фракція на засіданні прийняла рішення не голосувати за постанову про введення візового режиму з РФ. Є кілька причин для цього", – зазначив він.

"По-перше, ми є проурядова фракція, отже, ми не можемо приймати рішення без спілкування з урядом. Є позиція міністра закордонних справ, який аргументує , що це неправильно робити, що ми для цього не підготовлені. По-друге, в нас є мільйон українців, які працюють в Росії і заробляють гроші для своєї родини", – каже Гончаренко.

На думку нардепа, Росія зробить симетричну відповідь на введення віз .

"А відтак, буде перекрита для багатьох українців можливість відвідувати РФ з метою заробітку. Це питання потребує зваженості і обережності. Емоції не повинні домінувати при прийнятті цього рішення", – наголосив парламентар.

У "Народному фронті" планують голосувати за скасування безвізу з Росією.

В коментарі "Українській правді" депутат Світлана Войцеховська зазначила: "Якщо він (візовий режим - ред.) стоятиме на порядку денному, то, звичайно, проголосуємо. Ми ж ініціатори".

У свою чергу фракція "Самопоміч" у Верховній Раді виступає за введення візового режиму з Росією.

Про це журналістам повідомив голова фракції Олег Березюк, передають "Українські новини".

"Ми будемо підтримувати", - сказав він, відповідаючи на питання про позицію фракції щодо введення візового режиму.

Березюк також повідомив, що не вважає, що таке рішення збільшує соціальну кризу і є перешкодою для українців, які працюють в Росії.

Фракція Радикальної партії у Верховній Раді також виступає за візи з Росією.

"Наша фракція одноголосно підтримає таке рішення", - заявив глава фракції Олег Ляшко.

Він зазначив, що вважає виправданим розрив дипломатичних відносин з Росією перед введенням візового режиму.

"Батьківщина" у четвер також оприлюднила свою позицію: фракція буде підтримувати проект постанови про скасування безвізового режиму з РФ.

У фракції Опозиційний блок раніше заявляли, що введення візового режиму з Російською Федерацією вдарить насамперед по українським заробітчанам, які перебувають у РФ.

Голова фракції Юрій Бойко заявляв, що Опоблок не підтримує ініціативу щодо запровадження візового режиму з РФ і не голосуватиме за її прийняття.

Як відомо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.

Як повідомлялося, після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.

6 жовтня парламент має розглянути розглянути питання щодо запровадження візового режиму з Росією.

Українська правда