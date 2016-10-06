173 військових загинули на Донбасі від початку року - Полторак

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Четвер, 6 жовтня 2016, 21:50

Від початку року на Донбасі загинули 173 українських військовослужбовця.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони, цитуючи слова глави відомства Степана Полторака.

"На сьогодні Росія продовжує політику цілеспрямованої ескалації конфлікту. З початку 2016 року російські окупаційні війська понад 12 тисяч раз порушили режим припинення вогню, що призвело до загибелі 173 військовослужбовців", - повідомив міністр на зустрічі із керівником головного штабу оборони ЗС Швеції Денисом Гуленспоре.

"А На території України незаконно перебуває 6 тисяч військовослужбовців ЗС РФ", - додав він.

Українська правда

Теми: Міноборони Полторак Збройні сили
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