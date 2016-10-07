У Пентагоні заявили про високу ймовірність війни з Росією

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 07:08

Начальник штабу американських сухопутних військ Марк Міллі на семінарі в Пентагоні заявив про високу ймовірність масштабної війни між Сполученими Штатами Америки та Росією.

Про це з посиланням на The Independent пише Liga.net.

Міллі сказав, що такий військовий конфлікт "практично гарантований".

Заступник начальника штабу армії США Джозеф Андерсон заявив, що Америка стикається із загрозою з боку агресивно налаштованих держав. "На кого це схоже? На Росію?" - сказав він

Командування військ США відзначило, що є також висока ймовірність конфлікту з Китаєм.

Як сказав генерал Вільям Хікс, технологічні досягнення Росії і Китаю змусили США підготуватися до насильства, якого армія Сполучених Штатів не бачила з часів війни в Кореї.

Генерал вважає, що звичайний конфлікт в найближчому майбутньому буде смертоносним і швидким.

Раніше Росія виступила з непрямою погрозою збивати американські літаки в Сирії, якщо ті будуть здійснювати удари по військах влади президента Сирії Башара аль-Асада, союзника Москви.

Як відомо, на початку вересня США і Росія домовилися про перемир'я в Сирії, яке протрималося лише тиждень. На тлі запеклих боїв за Алеппо США оголосили про припинення переговорів з Москвою.

Разом з тим в США продовжують розглядати недипломатичні способи припинення війни в Сирії, всупереч попередженню, що надійшов від російської сторони про наслідки ударів по позиціях сирійської армії.

Теми: США Росія Китай
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