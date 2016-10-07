Російські ЗМІ виллють нову порцію бруду на Сущенка – адвокат

Адвокат українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії, Марк Фейгін заявив про чергові публікації з неправдивою інформацією про свого підопічного в російській пресі.



Про це він пише в п'ятницю в Твіттері.



"Найближчим часом проти Романа Сущенка чекайте чергового смітника в кремлівському виданні "Московський комсомолець". Ці завжди були під конторою", – пише Фейгін.

В ближайшее время против Романа Сущенко ждите очередной помойки в кремлевском издании "Московский комсомолец". Эти всегда были под конторой. — Mark Feygin (@mark_feygin) 7 октября 2016 г.

Також адвокат повідомляє, що зможе потрапити до кореспондента "Укрінформу" не раніше понеділка.

"В результаті жеребкування адвокатів перед цією клятою в'язницею, я потраплю до Сущенка в понеділок уранці. Сьогодні побачу його в ФСБ на звинуваченні", – повідомив адвокат.

В результате жеребьёвки адвокатов перед этой чёртовой тюрьмой, я попаду к Сущенко в понедельник утром. Сегодня увижу его в ФСБ на обвинении. — Mark Feygin (@mark_feygin) 7 октября 2016 г.

Як відомо, паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий у Москві, де його звинуватили в шпигунстві.

У Головному управлінні розвідки рішуче спростували заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна та низка міжнародних інституцій вимагають негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

Обвинувачення Сущенку мають пред'явити 7 жовтня. РФ розгорнула цілу кампанію з дискредитації журналіста.

Українська правда