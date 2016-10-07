Лавринович про звинувачення ГПУ: твір хворобливої уяви

Колишній міністр юстиції Олександр Лавринович бачить зв'язок між передачею своєї справи в суд і виборчою кампанією в США.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він підтвердив, що отримав обвинувальний акт від Генпрокуратури і ознайомився з ним.

"Такий знаєте твір хворобливої уяви… Люди придумують, що десь була змова групи осіб… Ця група людей з невідомими прізвищами дали мені доручення укласти угоду з американською юридичною компанією, що вона зробила роботу, яка буде використана в інтересах третіх осіб, щоб підвищувати рейтинг державної влади України", – сказав екс-міністр

За словами Лавриновича, в обвинувальному акті немає "жодної констатації порушення норми закону, але при цьому є намір сказати, що це було неправильно".

Екс-міністр часів Януковича підтвердив журналістам, що піде в суд:

"Аякже. Звичайно. Я думаю ті, хто доручав цю маячню два роки вигадувати, вони мають у суді відповісти… Я сподіваюсь, що цей судовий процес має остудити декого в нашій державі, хто думає, що наявність у своїх руках найбільшого злочинного угрупування під назвою прокуратура є благом", – заявив Лавринович.

Лавринович бачить зв'язок між передачею своєї справи в суд і виборчою кампанією в США.

За його словами, сполучною ланкою виступає Пол Манафорт, колишній глава передвиборного штабу Дональда Трампа, який фігурує в "чорної бухгалтерії" ПР і нібито, на думку правоохрранителей, міг давати команди Мін'юсту, який Лавринович на той час очолював.

"Тут з'явилася нагода, коли співпало проведення виборчої кампанії наших стратегічних партнерів США, і коли оприлюднили інформацію про наявність прізвища керівника штабу одного з кандидатів у списках тих, хто отримував кошти чи кому передавали кошти з бухгалтерії Партії регіонів", – сказав він.

"І користуючись прізвищем пана Манафорта, прив'язали його до того, що є якась інформація з архіву колишнього генпрокурора Пшонки у Горбатюка, і там є нібито свідчення, що цей пан нібито брав участь у роботі чи редагування звіту в тій компанії, яка виконувала роботу", – додав екс-міністр.

"Таким чином, це порушення і американського законодавства і українського. Таким чином, треба, щоб ця справа в Україні просувалася і вона рикошетом ударила по представникам виборчого штабу в Америці і тут відлуння. Тут очевидний зв'язок. Це прізвище фігурує в цьому акті… Є посилання, що цей чоловік був серед тих, хто визначав що треба робити владі в Україні, в тому числі Міністерству юстиції", – заявив Лавринович.

Як відомо, Генпрокуратура 7 жовтня заявила, що направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича та його підопічних.

Санкція, за якою кваліфіковано дії обвинувачених, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Як відомо, Мін'юст за часів Лавриновича двічі залучав американську компанію Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP для допомоги у судовому переслідуванні екс-прем'єра Юлії Тимошенко – у 2012 і 2013 році. За офіційними даними Мін'юсту, у 2012 році Україна заплатила цій компанії лише 95 тисяч гривень, хоча насправді – значно більше.