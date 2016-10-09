РФ пустить консула до Сущенка лише 14 жовтня

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Неділя, 9 жовтня 2016, 20:58

Російська Федерація пустить консула України до незаконно затриманого та заарештованого українського журналіста Романа Сущенка лише 14 жовтня.

Про це в інтерв'ю на телеканалі "112 Україна" ввечері 9 жовтня повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.

Говорячи про затримання Сущенка за звинуваченням його у нібито шпіонажі, він зазначив: "Ми прекрасно знаємо, як Росія це все фабрикує".

 "Окрім того, Росія зараз намагається піднімати ставки по всіх напрямках. ... Ми добилися лише дозволу на те, що наш консул відвідає Сущенка лише у середу, 14 жовтня, о 14:00. Тоді ми будемо знати більше про його стан", - зазначив глава МЗС.

"Відповідь, чому так відбувається - полягає у тактиці Росії: спочатку на декілька хвилин допустити до Сущенка адвоката (Марка) Фейгіна, потім журналістів, щоб показати його стан. ...Відомо вже, що добу Сущенку не давала їсти і пити. ... І тільки потім - українського консула", - додав міністр. 

Клімкін додав, що те, як поводиться РФ щодо затриманого журналіста - "знущання, яке межує з тортурами". 

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Українська правда 

Теми: Росія МЗС ЗМІ
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