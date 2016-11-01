Генпрокуратура хоче створити з НАБУ і САП групу по Лещенку
Генпрокуратура розглядає можливість створення спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і НАБУ прокурорської групи для перевірки заяви нардепа Павла Пинзеник щодо квартири і доходів Сергія Лещенка.
Про це під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
"Народні депутати пишуть до нас два типи документів: звернення, яке необов’язково веде до реєстрації кримінального провадження, і заяву про скоєний злочин, за якою має бути зареєстровано кримінальне провадження", - сказав генпрокурор.
Він повідомив, що Павло Пинзеник надіслав в ГПУ саме заяву про скоєний злочин.
"Таким чином ми зареєстрували кримінальне провадження. І зараз спільно із НАБУ та САП розглядаємо можливість створення спільної прокурорської групи для перевірки даної заяви", - заявив Луценко.
"А вже інша заява у формі звернення надійшла від нардепа Дейдея і ще 6 людей. Ми передали її на розгляд до САПу. Якщо вони знайдуть підстави для реєстрації – це їхня компетенція, якщо ні, то ні", - зазначив глава ГПУ.
Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо народного депутата БПП Сергія Лещенка.
Як відомо, між Лещенком і Луценком триває конфлікт. 24 жовтня депутат від БПП заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.
Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка.
Нагадаємо, у вересні 2016 року Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва.
Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг.
19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник за результатами перевірки повідомив, що в купівлі Лещенком квартири є ознаки адміністративного правопорушення, яке полягає у взятті безвідсоткової позики в керівника УП Олени Притули, та передали справу до НАЗК.
20 вересня НАЗК розпочало перевірку матеріалів НАБУ щодо квартири Лещенка.
Тетяна Кусок, УП
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