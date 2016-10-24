Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лещенко: У Луценка все оформлено на бухгалтерку його дружини

Понеділок, 24 жовтня 2016, 10:15

Депутат Сергій Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко володіє величезним будинком у центрі Києва, але його майно оформили на бухгалтерку депутата Ірини Луценко.

Про це нардеп від БПП заявив в інтерв’ю "5 каналу", коментуючи скандал довкола купівлі ним житла у столиці.

"Якби я щось хотів приховати, я б це зробив, як роблять наші відомі політики, президенти, міністри – оформлюють це на підставних осіб, на офшорні компанії, на якихось невідомих родичів, потім це губиться десь в реєстрах; на бухгалтера, як генпрокурор це робить", – сказав Лещенко.

"Мені взагалі в цій історії не було чого приховувати, тому що я знаю, що на моєму боці правда, і тому я це зробив, як це робиться в нормальних цивілізованих країнах, все на своє ім’я. Тому звичайно, я дуже задоволений тим, що суспільство переконалося, що в цій історії жодних незаконних збагачень, порушень закону взагалі не було", – додав він.

"Тому що НАБУ перевірило мене таким сканером… яким не перевіряв ніхто. Напевно МРТ коли роблять, то менш детально перевіряють, тому що я носив документи, які стосуються ще радянських часів. Вони все це вивчали і зробили свій висновок", – наголосив депутат.

Лещенко вважає: "В принципі, на все майбутнє життя ця історія показала, що в мене легальні всі ресурси, доходи, всі кошти чесні і я в подальшому взагалі нікого не буду остерігатися, тому що в мене вже є, знаєте, довідка".

"Нехай тепер кожен, хто буде сидіти в вашому кріслі, таку довідку покаже. От у вас тут наприклад був генпрокурор один... декілька днів тому, який, наприклад, власник вілли на Лазуровому березі", – сказав він, а журналіст додав між фразами "тричі генпрокурор".

"І таких прикладів багато. Наприклад, чинний генпрокурор – у нього оформлено все на бухгалтерку його дружини, власник величезного будинку в центрі міста", – заявив Лещенко.

На уточнююче запитання, чи йдеться про Юрія Луценка, Лещенко відповів: "Ну звичайно, Луценко. Таких прикладів багато, коли оформлюють усе на підставних осіб".

"Тому я дуже задоволений, що в моїй історії крапку поставив незалежний антикорупційний орган і сказав – усе законно. І мені в житті після цього буде набагато легше", – додав депутат.

Зі свого боку, Луценко назвав слова Лещенка "фантазією" і заявив: "Ніяким будинком у Києві ні я, ні члени моєї родини не володіють".

Олена Рощенко, УП

Теми: ЛуценкоЛещенкоГенпрокуратуракорупціядекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
Усі новини...
Реклама: