Київ погрожував літаку "Бєлавіа" військовою авіацією – газета Лукашенка

Білоруська сторона наполягає на тому що, літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули в київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі і вимагає вибачень від України.

Про це пише 1 листопада газета Адміністрації президента Білорусі "Белорусь сегодня", публікуючи розшифровку запису переговорів екіпажу літака "Бєлавіа" з українським диспетчером.

На думку авторів статті, українські посадові особи невмотивовано, з погрозою застосувати силу, піддали ризику 140 життів пасажирів і членів екіпажу, змусивши сідати літак з майже повними баками гасу.

Текст розшифровки, яку наводить білоруська сторона:

Диспетчер: Бєлавіа–840, Київ–Радар.

Пілот: Слухаю.

Диспетчер: Бєлавіа–840, надійшла вказівка: вам треба, необхідно повернутися на аеродром вильоту "Жуляни". За невиконання буде піднята бойова авіація на перехоплення.

Пілот: А що сталося таке?

Диспетчер: В ефір не можу передати. По прибутті все дізнаєтеся.

Далі в розшифровці, яку наводить білоруська газета фігурує ще одна фраза українського диспетчера:

– Бєлавіа–840, говорить керівник польотів. Інформація про ваше повернення на аеродром "Жуляни" надійшла від військового керівництва. Доповідь більш детальну вам скажуть після посадки.

"Після приземлення літака на борт піднялися якісь цивільні, викликали прізвища пасажира А. і забрали з собою. Підкреслимо, що через нетривалий час А. відпустили і він вирушив наступним рейсом", – наголошується у матеріалі.

"Нам би дуже хотілося, щоб ті, хто відповідальний за безпеку авіаперельотів, знайшли в собі мужність вибачитися перед простими білоруськими пасажирами", – резюмує аавтор статті.

Як відомо, 21 жовтня літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули в київський аеропорт "Жуляни".

За даними авіакампанії "Бєлавіа", білоруському екіпажу було заявлено, що в разі невиконання команди в повітря будуть підняті винищувачі".

В СБУ стверджують, що інформації про підйом військових літаків у зв'язку з ситуацією, яка мала місце напередодні, не було.

"Невже можна серйозно сприймати інформацію, що винищувачі могли бути підняті в небо проти цивільного лайнера?", – заявила тоді речниця СБУ Олена Гітлянська.

Після посадки з борту повітряного судна правоохоронними органами України був знятий один пасажир, який є громадянином Вірменії Армен Мартиросян.

Мартиросян з початку подій на Майдані в Києві фігурував у повідомленнях ЗМІ як прихильник позиції тодішньої влади України, публікував уривки з книги екс-глави МВС Віталія Захарченка про "кривавий Майдан" і звертався до екс-президента Віктора Януковича від імені організації "Громадянський союз" із закликами "приборкати "Свободу", дії якої ведуть до "фашизації суспільства".