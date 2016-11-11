Посол Дюмон: Франція серйозно сприймає ситуацію з Сущенком

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 06:51

Посол Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон заявила, що її країна серйозно сприймає ситуацію з арештом в Російській Федерації українського журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомляє "УНІАН".

За її словами, у Франції дуже уважно стежать за ситуацією з Сущенком.

"Сущенко - журналіст, якого ми дуже добре знаємо... Він добре відомий в Парижі, оскільки він був акредитованим в Міністерстві закордонних справ і часто відвідував прес-конференції в міністерстві. Тому ми стежимо дуже уважно, активно", - сказала посол.

При цьому, як зазначила Дюмон, вона не може повідомити подробиці, але, за її словами, "можу говорити, що ми сприймаємо це серйозно".

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Теми: Франція Сущенко
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило11.11.2016 10:33
Хлопця треба витягувати. Невже немає на кого його обміняти?!
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