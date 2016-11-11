СБУ: Росія планує акції в Україні, щоб відклали "безвіз". Причетний Мартиросян
Росія готується провести в Україні в листопаді низку акцій із заворушеннями, щоб скомпрометувати Україну в очах європейської спільноти та завадити запровадженню безвізового режиму з Євросоюзом.
Про це заявив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик на брифінгу.
"Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки України отримали оперативні матеріали, які викривають плани РФ з масштабної дестабілізації ситуації в Україні, старт якої заплановано на 15 листопада", – йдеться у заяві двох відомств.
"Ці розвідувальні дані в цілому збігаються зі змістом так званого плану "Шатун" – масиву інформації, вилученої з поштової скриньки радника президента Російської Федерації Владислава Суркова – і свідчать про початок його здійснення", – сказав Дублик.
За задумом провокаторів, 15 листопада нібито почнеться всеукраїнська акція протесту банківських вкладників, а 17 листопада вона продовжиться темою підвищення тарифів.
За даними СБУ та Зовнішньої розвідки, керує реалізацією цього плану перший заступник Суркова Ардзінба, а контакт з політичними рухами та громадськими організаціями в Україні, задіяними у акціях "напряму чи всліпу", здійснює громадянин Вірменії Мартиросян.
Мета плану – внутрішня дестабілізація, організація дострокових парламентських виборів з метою приведення до влади проросійських сил і ревізії зовнішньополітичного курсу України.
Спецслужби зафіксували виїзди окремих осіб до РФ для отримання фінансування та інструкцій із проведення акцій. Ще Росія розраховує використати "всліпу" низку рухів.
"Старт активних дій заплановано на 15 листопада – з всеукраїнської акції протесту банківських вкладників. З 17 листопада основний акцент протестних акцій зміщується на питання підвищення тарифів", – заявив Дублик.
"Протест" має перерости в блокування урядових структур, розширенням претензій та вимог до влади. За задумом російських кураторів, акціям протесту планується створити видимість масової підтримки, зокрема вже розгорнута активна агітація в соціальних мережах із закликами всілякої допомоги "протестантам", – додав він.
За інформацією СБУ та СЗР, російські "сценаристи" запланували масові заворушення й навіть загибель "низки учасників акцій протесту".
"Першою контрольно-проміжною датою визначено 24 листопада, коли має відбутися саміт Україна – ЄС, присвячений фіналізації питання про надання Україні безвізового режиму", – заявив Дублик і додав, що мета провокаторів – це питання відкласти.
Крім того, сказав Дублик, протягом другої половини листопада – початку грудня планується проведення сесій кількох обласних рад, які "під гаслами децентралізації вимагатимуть практики договірних відносин" між Кабінетом міністрів та місцевими радами.
Низка обласних рад ще раніше ухвалила такі рішення, і СБУ відомо, "яка з політичних сил була ініціатором його постановки на порядок денний". Порушено кримінальне провадження.
"У регіонах планується проведення форумів громад із подальшим проведенням підсумкового Всеукраїнського форуму місцевих рад. Прямих вимог федералізації не передбачається – натомість обрана стратегія "повзучої ерозії" центральної влади", – передбачають спецслужби.
Водночас із дестабілізацією в Києві Кремль планує загострення і на фронті, про що вже свідчить посилення напруги, інтенсифікації обстрілів до найвищого за рік рівня, провокування локальних сутичок, тощо.
"Мета – загнати українську владу в глухий кут і вести наступ з двох боків – зовні та зсередини. Наголошуємо, що отримана інформація повністю відображена в "Плані першочергових заходів по дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні "Шатун", підготовленому в АП РФ", – заявив Дублик.
СБУ закликає громадян не дати використати себе спецслужбам РФ для дестабілізації.
Олена Рощенко, УП
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референдуму в Нідерландах і ціною втрати територій)
та обмежений безвіз,який будь-якої миті можуть відмінити єврочиновники.
Нереально виглядають розмови про членство в НАТО,коли РФ будує
свої військові бази дуже близько від кордонів України,
коли виконання політичної частини мінська не передбачає повний контроль кордону з РФ.
- ...Разменять Сирию на Украину тоже не получается,как было задумано ранее...
Сценарий предполаавшийся Западом(!). -
(Крим на що міняли/хотіли поміняти,оскільки це питання не увійшло(!) до
переговорного поля нормандсько-мінського формату?)
Це все теми для оновленого формату.
І це все відбувається на тлі якоїсь міфічної "вітрини".
будь-які твої прекрасні мрії після протестів по сценарію кремля закінчаться одним - НАБАГАТО гіршою ситуацією і політично, і економічно, і соціально. Ну власне це ГОЛОВНА мета кремля.
У раші завжди було змагання показати не як в їхніх імперіях гарно живеться, а в тому як вони можуть зробити поганим життя іншим народам.
Все повторюється як із асоціацією - все відкладали,вдавали,що не бачать
війну РФ проти України,наполягали на "безальтернативності" "мінських угод",
які передбачають узаконення розчленування і десуверенізацію України.
Мінський протокол фіксує РФ як посередника,а не агресора.
Вся увага і в Україні, і світі фіксувалася на боротьбі з корупцією,без згадування
керівної ролі МВФ у доведені економіки до жахливого стану і дворічний банкопад.
- Посол Польщі: у разі провалу Мінська новий формат перемовин має стосуватись
і Криму
(Мінськ провалено(!) ще у 2014,але РФ за це нагородили Мінськ-2,який РФ теж провалила.
Захід знову нагородив РФ продовженням Мінська ще на рік і продовжує наполягати
на черговому продовженні.
Путін публічно сказав,що США/НАТО хотіли розмістити військову базу в Криму,тому
вони його окупували,але не надали публічно доказів.
Ось тема для оновленого формату.)
коли путлєр стоїть на кордоні - реальна альтернатива теперішній ситуації - це лднр. Хочеш щоб в Україні було як там ? Тоді підтримуй.