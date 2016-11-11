Турчинов про дії російських спецслужб: суміш цинізму і дебілізму

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 16:38
nahnews.org

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов наголошує, що пропагандистські провокації спецслужб Росія використовує для інформаційного прикриття ескалації військової агресії в Україні.

Про це він написав у п'ятницю на своїй сторінці у Facebook.

"Цинізм нових провокацій спецслужб РФ почав межувати з дебілізмом. Вчора всі російські ЗМІ розповсюдили заяву ФСБ, яка продовжує розпочату влітку безглузду маячню щодо загрози тотального знищення російської окупаційної інфраструктури в Криму українськими диверсантами", – пише Турчинов.

На думку секретаря РНБО, ФСБ врахували помилки літньої провокації, "коли доказом причетності роботяги з Енергодару до українських спецслужб було лише його побите обличчя".

"Цього разу "доказова база" була ретельно і заздалегідь підготовлена. "Беззаперечним доказом", що захоплені цивільні люди є українськими диверсантами, а не агентами ЦРУ, Моссаду чи МІ-6 – були синьо-жовтий прапор та тризуб, без яких, напевно, українські диверсанти ніколи не ходять у тил ворога, а також візитівка популярного в російських ЗМІ "Правого сектору", – зазначає Турчинов.

Він також звернув увагу на те, що за версією російських спецслужбовців, доказом причетності вказаних осіб до української військової розвідки, слугує "пам'ятна тарілочка з символікою Міністерства оборони".

"Можна і далі обговорювати безглузді та навіжені провокації російських спецслужб та неадекватні пропагандистські штампи, підпорядкованих їм ЗМІ, але треба чітко розуміти, що за цим стоять людські долі, захоплених та катованих заручників, а також інформаційне прикриття ескалації військової агресії проти нашої країни", – наголосив Турчинов.

Як повідомлялося, в ФСБ РФ заявили про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".

У РФ озвучили прізвища українців, затриманих в Криму під виглядом "диверсантів": Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.

У Міноборони України назвали заяви ФСБ РФ брехнею. "Ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх в Криму і Севастополі немає", - сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

10 листопада Ленінський райсуд окупованого Севастополя на два місяці арештував трьох затриманих українців.

Згодом ФСБ оприлюднила відео, на якому нібито зафіксоване затримання так званих "українських диверсантів" у Криму. На запису використали "візитку яроша"

Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій.

Вперше це сталося влітку 2016 року. Тоді  Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією.

Українська правда

Теми: Росія РНБО
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Коментарі — 3
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IP: 195.242.80.---val mashtak 11.11.2016 18:00
Все це смердить кОзячим ка-Цап-ським духом.
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IP: 195.242.80.---val mashtak 11.11.2016 17:36
Все це не "пахне", а смердить козячим кацапьским духом.
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило11.11.2016 17:31
Погано все це пахне...
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