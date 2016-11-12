Депутати вимагатимуть від ЄР виконати угоду щодо "безвізу"

Верховна Рада на наступному тижні прийме звернення до Європейської Ради з вимогою виконати умови Угоди щодо візової лібералізації.

Про це в інтерв’ю "5 каналу" повідомила перший заступник голови ВР, уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, повідомляє прес-служба БПП.

"Україна весь час закликає бути відповідальним партнером. Ми це робимо. Ми виконуємо всі наші зобов’язання в рамках плану дій щодо візової лібералізації, імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, Будапештського Меморандуму. Тому я вітаю достатньо жорстку заяву МЗС з приводу того, що ми очікуємо від Європейського Союзу відповідальної позиції і політики", – заявила Геращенко.

Геращенко зауважила, що немає жодних передумов для відкладення прийняття безвізовго режиму у листопаді цього року.

"Від наших партнерів, чесно кажучи, ми іноді бачимо подвійні стандарти. Тому українська сторона має повне право і говорити, і апелювати до наших європейських колег – ми також очікуємо вашої підтримки. Ми життями наших хлопців захищаємо демократичні цінності. Тому ми очікуємо від вас відповідальності і виконання вашої частини Угоди", – наголосила парламентар.

Геращенко зазначила, що стосовно безвізового режиму, українська сторона усвідомлює нові ризики, які сьогодні стоять перед Європейським Союзом в контексті міграційної кризи.

"Однак, коли ми приймали план візової лібералізації, в ньому не було передбачено жодного механізму призупинення", – підкреслила Геращенко.

Вона також наголосила, що ключова позиція у прийнятті безвізового режиму залежить не від Європейського парламенту, а від Європейської Ради.

"Тому наступного тижня, український парламент прийме заяву-звернення до Європейської Ради в якій буде вимога, щоб Європейський Союз виконав свою частину Угоди по візовій лібералізації", – повідомила Геращенко.

"Мені здається що зараз той час, коли політики всіх таборів, громадські активісти мають об’єднатися в одному посилі до європейської спільноти: Україна виконала всі умови і ми очікуємо прийняття безвізового режиму", – сказала народний депутат.

Як повідомлялося, технічні переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо механізму призупинення продовжаться наступного тижня.

Наступної середи посли ЄС можуть дати дозвіл на початок міжінституційних переговорів щодо безвізового режиму для України.

Йдеться про так званий процес "тріалогу", на якому інституції Євросоюзу мають ухвалити спільне бачення нового механізму. Лише після того пропозиція буде передана на схвалення Європарламентом та Радою ЄС.

Подальшого прогресу щодо безвізового режиму для України не буде, доки не буде схвалено новий механізм призупинення безвізових режимів.

Нагадаємо, в українському МЗС раніше заявили, що подальше відкладення рішення Євросоюзу про запровадження безвізового режиму для громадян України є неприпустимим.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко очікує, що Європарламент схвалить безвізовий режим для України у листопаді.