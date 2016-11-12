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Депутаты потребуют от Совета ЕС выполнить соглашение по "безвизу"

Суббота, 12 ноября 2016, 05:11
Депутаты потребуют от Совета ЕС выполнить соглашение по безвизу

Верховная Рада на следующей неделе примет обращение к Совету ЕС с требованием выполнить условия Соглашения по визовой либерализации.

Об этом в интервью "5 каналу" сообщила первый заместитель председателя ВР, уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба БПП.

В сообщении говорилось об обращении к Совету Европы, однако, судя по всему, вице-спикер имела в виду именно Совет Европейского союза.

"Украина все время призывает быть ответственным партнером. Мы это делаем. Мы выполняем все наши обязательства в рамках плана действий по визовой либерализации, имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, Будапештского Меморандума. Поэтому я приветствую достаточно жесткое заявление МИД по поводу того, что мы ожидаем от Европейского Союза ответственной позиции и политики", - заявила Геращенко.

Геращенко отметила, что нет никаких предпосылок для отложения принятия безвизовго режима в ноябре этого года.

"От наших партнеров, честно говоря, мы иногда видим двойные стандарты. Поэтому украинская сторона имеет полное право и говорить, и апеллировать к нашим европейским коллегам - мы также ожидаем вашей поддержки. Мы жизнями наших ребят защищаем демократические ценности. Поэтому мы ожидаем от вас ответственности и выполнения вашей части Соглашения", - подчеркнула парламентарий.

Геращенко отметила, что в отношении безвизового режима, украинская сторона осознает новые риски, которые сегодня стоят перед Европейским Союзом в контексте миграционного кризиса.

"Однако, когда мы принимали план визовой либерализации, в нем не было предусмотрено никакого механизма приостановления", - подчеркнула Геращенко.

Она также подчеркнула, что ключевая позиция в принятии безвизового режима зависит не от Европейского парламента, а от Европейского Совета.

"Поэтому на следующей неделе, украинский парламент примет заявление-обращение к Европейскому Совету в котором будет требование, чтобы Европейский Союз выполнил свою часть соглашения по визовой либерализации", - сообщила Геращенко.

"Мне кажется, что сейчас то время, когда политики всех лагерей, общественные активисты должны объединиться в одном посыле в европейское сообщество: Украина выполнила все условия и мы ожидаем принятия безвизового режима", - сказала народный депутат.

Как сообщалось, технические переговоры между Советом ЕС и Европарламентом относительно механизма приостановления продолжатся на следующей неделе.

В следующую среду послы ЕС могут дать разрешение на начало межинституциональных переговоров по безвизовому режиму для Украины.

Речь идет о так называемом процессе "триалога", на котором институты Евросоюза должны принять общее видение нового механизма. Лишь после этого предложение будет передано на одобрение Европарламентом и Советом ЕС.

Напомним, в украинском МИД ранее заявили, что дальнейшее откладывание решения Евросоюза о введении безвизового режима для граждан Украины недопустимо.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Европарламент одобрит безвизовый режим для Украины в ноябре.

Темы: ЕвропавизыГеращенко
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