НАБУ отримало додаткові докази виплат Манафорту від ПР – ЗМІ

00
0
Субота, 12 листопада 2016, 15:23

Детективи НАБУ отримали додаткові докази здійснення нелегальних виплат з "чорної каси" Партії регіонів американському політтехнологу Полу Манафорту.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела.

"За інформацією видання, днями НАБУ отримало додаткові докази виплат Манафорту з рахунків, афілійованих з екс-президентом країни Віктором Януковичем. Ідеться про фінансові проводки в європейських банках, за якими Манафорт отримував кошти", – пише видання.

Як повідомлялося, 31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

НАБУ підтвердила перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав 12,7 млн доларів. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

Детально про Манафорта і "чорну бухгалтерію читайте в матеріалі УП: "Рукописи не горять. Пол Манафорт в тіньовий бухгалтерії партії Януковича".

"Українська правда" писала про співпрацю Манафорта з ПР ще у 2007 році.

Сам Манафорт заперечує отримання цих виплат.

"Українська правда" раніше неодноразово писала про лобістські зусилля команди Януковича, зокрема – про "Європейський центр сучасної України" та діяльність Манафорта. Про це можна почитати, зокрема, туттут і тут.

Українська правда

Теми: Манафорт Партія регіонів НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Newsweek: Путін таємно зустрічався з Януковичем спитати про Манафорта 6 листопада 2016, 12:12
Лавринович запропонував допомогу США у справі Манафорта 11 жовтня 2016, 14:36
НАБУ не виключає допит Манафорта 8 вересня 2016, 17:28
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Шустера заявляють, що суд дозволив обшуки в нього вдома і на каналі
З РФ на окупований Донбас привезли танки і "Гвоздику"
АТО: 2 військових загинуло, 2 поранено
ДПСУ: Перехід на кордоні зі Словаччиною заблокували власники авто
Усі новини
Афіша на 11-13 листопада

Вечірка Rhythm Büro, Концерт Martha High, "Всі Свої. Теплі речі"...

Освіта

5 відео, як заохотити учнів 1-4 класів вивчати українську мову