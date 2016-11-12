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НАБУ отримало додаткові докази виплат Манафорту від ПР – ЗМІ

Субота, 12 листопада 2016, 14:23

Детективи НАБУ отримали додаткові докази здійснення нелегальних виплат з "чорної каси" Партії регіонів американському політтехнологу Полу Манафорту.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела.

"За інформацією видання, днями НАБУ отримало додаткові докази виплат Манафорту з рахунків, афілійованих з екс-президентом країни Віктором Януковичем. Ідеться про фінансові проводки в європейських банках, за якими Манафорт отримував кошти", – пише видання.

Як повідомлялося, 31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

НАБУ підтвердила перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав 12,7 млн доларів. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

Детально про Манафорта і "чорну бухгалтерію читайте в матеріалі УП: "Рукописи не горять. Пол Манафорт в тіньовий бухгалтерії партії Януковича".

"Українська правда" писала про співпрацю Манафорта з ПР ще у 2007 році.

Сам Манафорт заперечує отримання цих виплат.

"Українська правда" раніше неодноразово писала про лобістські зусилля команди Януковича, зокрема – про "Європейський центр сучасної України" та діяльність Манафорта. Про це можна почитати, зокрема, туттут і тут.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Пол МанафортПартія регіонівНАБУ
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