У Misanthropic Division спростували затримання своїх членів у "ДНР"

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Неділя, 13 листопада 2016, 12:29

У незареєстрованій організації Misanthropic Division спростовують повідомлення бойовиків "ДНР" про затримання шести своїх членів у справі про вбивство Арсена Павлова ("Мотороли").

"Якщо чесно, вперше про це чую. Членів нашої організації не затримували. Швидше за все, це якась провокація", — повідомив "Громадському радіо" член організації з позивним "Берлін", який попросив не оголошувати його ім’я.

Представник організації також стверджує, що члени Misanthropic Division не перебувають на непідконтрольних територіях.

Відкидає "Берлін" і причетність організації до вбивства "Мотороли". А відеоролик, де нібито члени Misanthropic Division взяли на себе відповідальність за вбивство бойовика, називає фальшивим і провокативним.

Як розповів член Misanthropic Division, його організація встановила особу одного з чоловіків, що знімався в ролику —  ним виявився боєць одного з батальйонів МВС.

"На момент, коли ми знайшли його контакти та зв’язалися з ним, до нього приходили з СБУ. З питань цього провокативного відео. Він є службовцем одного з батальйонів МВС — батальйону "Чернігів". І до нього приходили з СБУ. Повністю всієї історії, як і що відбувалося, я вам не скажу", — прокоментував "Берлін".

Як повідомлялося, у суботу в терористичній організації "ДНР" заявили про затримання учасників угруповання "Misanthropic Division", представники якої раніше взяли на себе відповідальність за вбивство бойовика Арсена Павлова ("Мотороли").

Українська правда

Теми: "ДНР"
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