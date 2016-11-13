В Misanthropic Division опровергли задержание своих членов в "ДНР"

00
0
Воскресенье, 13 ноября 2016, 12:29

В незарегистрированной организации Misanthropic Division опровергают сообщения боевиков "ДНР" о задержании шести своих членов в деле об убийстве Арсена Павлова ("Моторолы").

"Если честно, впервые об этом слышу. Членов нашей организации не задерживали. Скорее всего, это какая-то провокация", - сообщил "Громадському радио" член организации с позывным "Берлин", который попросил не оглашать его имя.

Представитель организации также утверждает, что члены Misanthropic Division не находятся на неподконтрольных территориях.

Отвергает "Берлин" и причастность организации к убийству "Моторолы". А видеоролик, где якобы члены Misanthropic Division взяли на себя ответственность за убийство боевика, называет фальшивым и провокационным.

Как рассказал член Misanthropic Division, его организация установила личность одного из мужчин, который снимался в ролике - им оказался боец одного из батальонов МВД.

"На момент, когда мы нашли его контакты и связались с ним, к нему приходили из СБУ. По вопросам этого провокационного видео. Он является служащим одного из батальонов МВД – батальона "Чернигов". И к нему приходили из СБУ. Полностью всей истории, как и что происходило, я вам не скажу", - прокомментировал "Берлин".

Как сообщалолсь, в террористической организации "ДНР" в субботу заявили о задержании участников группировки "Misanthropic Division", представители которой ранее взяли на себя ответственность за убийство боевика Арсена Павлова ("Моторолы").

Темы: "ДНР"
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В "ДНР" заявили о задержании 6 "убийц" "Моторолы" 12 ноября 2016, 18:34
Прокуратура объявила подозрение 45 "судьям ДНР" 10 ноября 2016, 13:32
Боевики обстреляли Торецк, погиб мирный житель 9 ноября 2016, 00:50
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Марьинке от обстрела пострадали два человека
В Геническе открестились от газа из Крыма
Сборная Украины Шевченко одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2018
Взрыв в суфийской мечети в Пакистане: десятки погибших
Все новости
Награда

Экранизация "Ворошиловград" Жадана "обошла" 120 лент на престижном кинофоруме

Пот та кровь

Андрей Крикуненко о сноубординге