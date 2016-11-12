В "ДНР" заявили о задержании 6 "убийц" "Моторолы"

В террористической организации "ДНР" заявляют о задержании участников группировки "Misanthropic Division", представители которой ранее взяли на себя ответственность за убийство боевика Арсена Павлова ("Моторолы").

Об этом сообщает в субботу ресурс боевиков "ДАН" со ссылкой на "пресс-службу министерства государственной безопасности страны".

"11 ноября 2016 года в результате проведенных МГБ ДНР оперативно-розыскных мероприятий в г. Донецке задержаны шесть активных членов украинской националистической организации "Misanthropic Division", лидеры которой ранее взяли на себя ответственность за убийство легендарного командира подразделения "Спарта" Арсена Павлова, более известного как "Моторола"", — заявили в "пресс-службе".

По данным боевиков, активисты "Misanthropic Division" поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками СБУ и выполняли задачи украинской спецслужбы на территории "ДНР".

"В настоящее время в отношении задержанных проводятся оперативно-следственные действия, они дают признательные показания об обстоятельствах совершения преступлений террористической и экстремистской направленности", - пишет сайт.

"МГБ республики проводятся мероприятия по документированию роли каждого из участников в противоправной деятельности, в том числе попыток дестабилизации ситуации в ДНР и ЛНР, предпринимаемых украинскими националистами по заданию первого заместителя председателя СБУ – руководителя антитеррористического центра генерал-полковника Виталия Маликова и начальника УСБУ по Донецкой области Александра Куца", — заявили в "министерстве госбезопасности".

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, а в "ДНР", МВД и СБУ подтвердили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе – заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицького, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

"Мне по*** в чем меня обвиняют. Я 15 пленных расстрелял. Мне все по***. Без комментариев", – говорил он.

В июне 2016 года Следственный комитет России назвал лидером Misantropic Division гражданина Беларуси Дмитрия Павлова и сообщил о возбуждении против него уголовного дела по статьям об экстремизме, терроризме, реабилитации нацизма и т.д.

"По данным следствия, в октябре 2013 года, Павлов создал националистическое объединение "Misanthropic Division" ("Мизантропик Дивижн", организация запрещена решением суда на территории РФ) как субкультурный проект, планируя укрепить свои позиции среди националистов, а также получать прибыль от продажи продукции с соответствующей символикой. Однако с началом революционных событий в Украине в 2014 году деятельность "Мизантропик Дивижн" приобрела международный характер и стала более радикальной. Ячейки сообщества были открыты в 19 государствах, в числе которых не только Россия, Беларусь и Украина, но также Германия, Франция, Польша, Англия и другие европейские страны", – говорилось в сообщении СК.

"Функционеры украинской ячейки этой организации принимали участие в событиях "Евромайдана", а также в боевых действиях на Востоке Украины. Наряду с этим они ведут популяризацию бандеровской идеологии, национал-радикализованных и вооруженных формирований Украины ("Правый сектор", полк "Азов"), а также призывают в их ряды", – добавляли в российском ведомстве.

Украинская правда