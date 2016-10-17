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Люди, які назвали себе вбивцями "Мотороли", записали звернення

Понеділок, 17 жовтня 2016, 10:56
Люди, які назвали себе вбивцями Мотороли, записали звернення

У мережі з'явилося відеозвернення людей, які взяли на себе відповідальність за вбивство одного з лідерів донецьких бойовиків Арсенія Павлова, відомого на прізвисько "Моторола".

На записі видно чотирьох чоловіків у балаклавах і зі зброєю. Вони стоять на тлі стилізованого українського прапора, а також прапора ультранаціоналістичної організації Misanthropic Division. Ця організація, зокрема, раніше брала на себе відповідальність за сутички з ЛГБТ-активістами у Львові.

"Дане відео записується в Донецьку, де щойно нами був ліквідований всім відомий терорист "Моторола". Захарченко, Плотницький, ти наступний", – кажуть вони російською.

Після цього вони показують жест "зіга".

 

Цей ролик з'явився вночі в YouTube на каналі Lugansk Noname, створеному близько місяця тому. В даний момент запис видалено з відеохостингу з формулюванням "за порушення умов використання YouTube".

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили,  а у "ДНР", МВС та СБУ підтвердили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув одиз з бойовиків "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

"Мені по*** в чому мене звинувачують. Я 15 полонених розстріляв. Мені все по***. Без коментарів", – казав він.

У червні 2016 року Слідчий комітет Росії назвав лідером Misantropic Division громадянина Білорусі Дмитра Павлова і повідомив про порушення проти нього кримінальної справи за статтями про екстремізм, тероризм, реабілітацію нацизму і т. д.

"За даними слідства, в жовтні 2013 року, Павлов створив націоналістичне об'єднання "Misanthropic Division" ("Мизантропик Дівіжн", організація заборонена рішенням суду на території РФ) як субкультурний проект, плануючи зміцнити свої позиції серед націоналістів, а також отримувати прибуток від продажу продукції з відповідною символікою. Однак з початком революційних подій в Україні в 2014 році діяльність "Мизантропик Дівіжн" набула міжнародного характеру і стала більш радикальною. Осередки спільноти були відкриті в 19 державах, в числі яких не тільки Росія, Білорусь і Україна, а також Німеччина, Франція, Польща, Англія та інші європейські країни", – говорилося в повідомленні СК.

"Функціонери українського осередку цієї організації брали участь у подіях "Євромайдану", а також в бойових діях на Сході України. Поряд з цим вони ведуть популяризацію бандерівської ідеології, націонал-радикалізованих і збройних формувань України ("Правий сектор", полк "Азов"), а також закликають до їх лав", – додавали в російському відомстві.

Українська правда

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Теми: АТОтероризмДНР
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