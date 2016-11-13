Аваков про заступницю: іноді 24-річний виграє у 50-річного на зразок мене

00
1
Неділя, 13 листопада 2016, 18:31

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков упевнений, що його нова заступниця Анастасія Дєєва впорається зі своїми функціями на цій посаді.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи критику на адресу 24-річної Дєєвої.

"У нинішньому цивільному міністерстві, з якого виділена окремо Нацполіція - посада заступника міністра - це функція! І варто зрозуміти, що на ряд функцій в цій складній системі, якою є МВС - 24-річний або 30-річний, на жаль і ах, - виграє у досвідченого 50-річного, на зразок мене. Це нормально і це працює", - вважає Аваков.

За його словами, в одному з секторів роботи міністерства - 54 міжнародні проекти, "дуже важливі проекти, що визначають найчастіше найважливіші компоненти реформ".

За його словами, довгий час координацією цієї групи займався він і Ека Згуладзе, однак потім вирішили делегувати повноваження "прогресуючим працівникам" і виділити робочу функцію за цим напрямком окремому заступнику міністра.

"Після консультацій всередині, в тому числі й з ключовими іноземними партнерами, зі складу нашого проектного офісу ми визначили лідера - Анастасію Дєєву, дівчину, яка на наш погляд зможе оптимально супроводжувати поточні проекти, координувати проектний офіс під стратегічним керівництвом міністра, здійснювати комунікацію з іноземними партнерами. Це - функція заступника міністра Дєєвої. І тут немає місця ієрархії, тут рішення на чистих конкурентних перевагах з дуже конкретним обсягом роботи", - підкреслив Аваков.

Він зазначив, що Дєєва має диплом бакалавра з відзнакою Київського університету Шевченка, магістерський диплом "з чудовими результатами", вільно володіє англійською та французькою. Також за її плечима "півтора року чорнової роботи" в проектному офісі реформ.

"Висока працездатність і комунікабельність. Ні пояснювати нічого на вході не треба, ні входити в курс справи - про все знає і з усіма знайома. Для тієї функції, заради якої ми намітили мати цього заступник міністра - для мене все ОК", - написав міністр.

Коментуючи інтимні фото Дєєвої, викладені в інтернет, Аваков сказав: "Студентка не має право на приватні фото? Ханжество. Чи ви безтілесні, чи безстатеві, моралізуєте на яскравий одяг і оголені лінії? Нікого не цікавить, звичайно, що частина фото - непристойні вульгарні фальшивки... Лицеміри, червоніючи від праведності, кричать "Ату!!" Ліберальні Ви наші".

Він також зазначив, що призначення Дєєвої на посаду пройшло через Кабінет міністрів, з урахуванням ряду співбесід і проведеної спец-перевірки.

"Ті, хто говорить про порушення в процесі призначення - не розібралися", - вважає міністр.

"Молоду людину, яка енергійно працює - варто підтримати, вберегти від цькування і вад роз'їдаючої системи. Мотивувати її й домогтися результату. Це моя функція, в якій, сподіваюся, ви мене підтримаєте. А функція заступника міністра Анастасії Дєєвої описана вище - і давайте обговоримо її ефективність, давши їй час попрацювати. Упевнений, вона впорається!", - написав Аваков.

Як відомо, Дєєва була призначена на посаду заступника міністра 11 листопада.

Українська правда

Теми: Аваков МВС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Аваков хоче підвищення штрафів за паркування на місцях для інвалідів 11 листопада 2016, 16:14
Суд зобов'язав МВС розповісти, кого нагороджували іменною зброєю 11 листопада 2016, 15:27
Аваков просить Раду ухвалити закон про гральний бізнес. Будуть перевірки 10 листопада 2016, 13:05
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 94.178.149.---Lyubomir Chernyakhovskiy13.11.2016 18:42
Уж-ти...
Видно добре ця "дівчинка" Авакова "грає".
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
ОБСЄ: Порушень "режиму тиші" на Луганщині побільшало вдвічі
Губернатор Хмельниччини задекларував мільйони і допомогу по безробіттю
"Нафтогаз": Газ з окупованого Криму у Генічеськ не надходить
Негода в Україні: автомобілі в кюветі, застрягла "швидка", повалені дерева
Усі новини
Хатіко на ім'я Моггі

Кішка вже рік живе на могилі своєї власниці

Пам'ять

Помер канадський музикант Леонард Коен