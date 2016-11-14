У регіонах збирають учасників Псевдомайдану за 500 гривень – БПП

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Понеділок, 14 листопада 2016, 12:12

Заступник голови депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко заявила, що в регіонах опозиційні сили набирають учасників акцій протесту в Києві за 500 гривень на добу.

Про це вона сказала під час Погоджувальної ради у понеділок.

"Депутати нашої фракції зафіксували по регіонах України "збирачів", які обіцяють 500 гривень за добу бажаючим прийняти участь в цих позірних акціях протесту", – повідомила Луценко.

"За какие деньги сей невиданный банкет во время войны?", – зазначила Луценко, перейшовши на російську мову.

За її словами, прикро, що серед організаторів подібних акцій як "колишні представники Партії регіонів, які розстрілювали людей на Майдані, так і представники опозиційних сил, які тоді сиділи в тюрмі".

"Дико чути про союз, який намагається осідлати ці акції протесту цей так званий Псевдомайдан в точніше Антимайдан", – сказала Луценко.

"Залишається висновок, що на дестабілізацію всередині країни йдуть криваві гроші Кремля. Бо головне завдання Путіна і Росії це спроба зірвати на саміті 24 листопада надання Україні безвізового режиму", – зазначила нардеп.

"Ми, як партія влади, яка взяла на себе відповідальність, закликаємо свідомих українців не підтримувати ці позірні акції", – закликала Луценко.

Як відомо, 14 листопада біля НБУ близько 300 осіб мітингують з вимогою відправити у відставку главу відомства Валерію Гонтареву, знизити курс долара і євро до 8 і 11 грн відповідно.

Раніше повідомлялося, 14 листопада Національна поліція та Національна гвардія переходять на посилений режим роботи у зв'язку із високою терористичною загрозою.

В СБУ заявили, що Росія готується провести в Україні в листопаді низку акцій із заворушеннями, щоб скомпрометувати Україну в очах європейської спільноти та завадити запровадженню безвізового режиму з Євросоюзом.

Валентина Романенко, УП

Теми: БПП акції
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