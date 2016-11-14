Полиция открыла дело по факту драки между Бойко и Ляшко
Понедельник, 14 ноября 2016, 19:53
По факту драки нардепа от Оппоблока Юрия Бойко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко открыто уголовное производство.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
В ведомстве сообщили, что получили коллективное заявление от нардепов, которое касается угроз/насилия в отношении государственного деятеля.
В "Оппоблоке" считают, что открытие производства свидетельствует о преследовании оппозиции.
Как известно, в понедельник народный депутат Украины Юрий Бойко набросился с кулаками на народного депутата Олега Ляшко.
Украинская правда