На Інститутській поставили паркан і металошукачі в очікуванні акцій

00
0
Вівторок, 15 листопада 2016, 09:35

У центрі Києва в очікуванні акцій протесту правоохоронці несуть посилену охорону.

Зокрема, на вулиці Інститутській поблизу урядового кварталу у вівторок перебуває багато представників Нацгвардії.

"Є металевий паркан і металошукачі, але прохід поки вільний", – пише журналістка Христина Бердинських у Twitter станом на 9:20.

Як відомо, вулицю Хрещатик правоохоронці вирішили перекрити через загрозу терактів.

На 15 листопада оголошено акції протесту ошуканих вкладників банків. Зокрема, їх підтримують "Опозиційний блок" представників попередньої влади та "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Служба безпеки України заявляла, що 15 листопада акціями протесту ошуканих вкладників банків стартує Кремлівський план "Шатун" із дестабілізації ситуації в Україні.

Теми: акції Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Організатори мітингу вирішили поки не чинити опір тарифам 15 листопада 2016, 00:45
Власенко щодо "плану Путіна": А скільки Порошенко лишає податків у РФ? 14 листопада 2016, 14:43
У регіонах збирають учасників Псевдомайдану за 500 гривень – БПП 14 листопада 2016, 12:12
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
США ввели санкції проти шести депутатів Держдуми, обраних в Криму
Найєм вважає, що за виключенням його з міжнародних делегацій стоїть АП
Депутати підписали проект звернення до Європарламенту щодо безвізу
США ввели санкції проти шести "депутатів" Держдуми від Криму
Усі новини
6 порад

Як вберегтися від морозу

Поради психолога

Батьки-теслярі vs батьки-садівники: поради мамам і татам