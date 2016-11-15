На Інститутській поставили паркан і металошукачі в очікуванні акцій

У центрі Києва в очікуванні акцій протесту правоохоронці несуть посилену охорону.

Зокрема, на вулиці Інститутській поблизу урядового кварталу у вівторок перебуває багато представників Нацгвардії.

"Є металевий паркан і металошукачі, але прохід поки вільний", – пише журналістка Христина Бердинських у Twitter станом на 9:20.

Інститутська. Є металевий паркан і металошукачі, але прохід поки вільний. pic.twitter.com/sgqyuY8qHn — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) November 15, 2016

Під Радою почали "ламатися" автомобілі. pic.twitter.com/Tg77FQZ0uX — Ще той Кудимець (@Zoreslav4yk) November 15, 2016

Як відомо, вулицю Хрещатик правоохоронці вирішили перекрити через загрозу терактів.

На 15 листопада оголошено акції протесту ошуканих вкладників банків. Зокрема, їх підтримують "Опозиційний блок" представників попередньої влади та "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Служба безпеки України заявляла, що 15 листопада акціями протесту ошуканих вкладників банків стартує Кремлівський план "Шатун" із дестабілізації ситуації в Україні.