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На Институтской поставили забор и металлоискатели в ожидании акций

Вторник, 15 ноября 2016, 08:35
На Институтской поставили забор и металлоискатели в ожидании акций
Кристина Бердинских

В центре Киева в ожидании акций протеста правоохранители несут усиленную охрану.

В частности, на улице Институтской вблизи правительственного квартала во вторник находится много представителей Нацгвардии.

"Есть металлический забор и металлоискатели, но проход пока свободен", – пишет журналистка Кристина Бердинских в Twitter по состоянию на 9:20.

Заборы установлены у выхода со станции метро "Крещатик" и на повороте на улицу Садовую, сообщают "Украинские новости".

На входе и выходе в ограниченную зону находятся рамки металлодетектора и около 100 правоохранителей.

В то же время в вестибюле станции метро "Крещатик" собираются протестующие.

Как известно, улицу Крещатик правоохранители решили перекрыть из-за угрозы терактов.

На 15 ноября объявлены акции обманутых вкладчиков банков. В частности, их поддерживают "Оппозиционный блок" представителей предыдущей власти и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Служба безопасности Украины заявляла, что 15 ноября акциями протеста обманутых вкладчиков банков стартует Кремлевский план "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине.

Темы: акцииКиев
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