На Институтской поставили забор и металлоискатели в ожидании акций
В центре Киева в ожидании акций протеста правоохранители несут усиленную охрану.
В частности, на улице Институтской вблизи правительственного квартала во вторник находится много представителей Нацгвардии.
Інститутська. Багато нацгвардії pic.twitter.com/7Ddq1XmiXN— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) November 15, 2016
"Есть металлический забор и металлоискатели, но проход пока свободен", – пишет журналистка Кристина Бердинских в Twitter по состоянию на 9:20.
Інститутська. Є металевий паркан і металошукачі, але прохід поки вільний. pic.twitter.com/sgqyuY8qHn— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) November 15, 2016
Заборы установлены у выхода со станции метро "Крещатик" и на повороте на улицу Садовую, сообщают "Украинские новости".
На входе и выходе в ограниченную зону находятся рамки металлодетектора и около 100 правоохранителей.
Ул. Институтская pic.twitter.com/SC1gtfRyJj— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) November 15, 2016
В то же время в вестибюле станции метро "Крещатик" собираются протестующие.
Під Радою почали "ламатися" автомобілі. pic.twitter.com/Tg77FQZ0uX— Ще той Кудимець (@Zoreslav4yk) November 15, 2016
Как известно, улицу Крещатик правоохранители решили перекрыть из-за угрозы терактов.
На 15 ноября объявлены акции обманутых вкладчиков банков. В частности, их поддерживают "Оппозиционный блок" представителей предыдущей власти и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Служба безопасности Украины заявляла, что 15 ноября акциями протеста обманутых вкладчиков банков стартует Кремлевский план "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине.