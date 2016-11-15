ДемАльянс: рішення БПП щодо Заліщук та Найєма є політичною розправою

Партія ДемАльянс розцінює рішення фракції ББП про виключення зі складу парламентських делегацій Ради Європи та НАТО народних депутатів Світлани Заліщук та Мустафи Найєма як політичну розправу.

Про це йдеться в заяві партії, оприлюдненій у вівторок.



"Цей прояв подвійних стандартів, очевидно, є помстою за політичну позицію народних депутатів, які вели активну антикорупційну роботу. Офіційна аргументація про відкликання членів інших партій є некоректною, адже делегації формуються за фракційною ознакою", – йдеться в коментарі.



"На жаль, персональна лояльність стала важливішим критерієм, аніж професійність та компетентність", – зазначають у політсилі.

На думку партії, показовим є те, що відкликання депутатів Заліщук та Найєма відбулося за поданням першого заступника голови фракції Ігоря Кононенка, який неодноразово ставав об’єктом антикорупційних розслідувань.



​У політсилі запевнили, що Заліщук та Найєм продовжать роботу із захисту інтересів України на міжнародній арені.



"ДемАльянс залишає за собою право інформувати міжнародних партнерів щодо запровадження практики політичної розправи за висловлення нелояльного ставлення до корупціонерів при владі в Україні​", – зазначено в коментарі.

14 листопада народних депутатів БПП Світлану Заліщук та Мустафу Найєма, а також Наталію Новак виключили з міжнародних делегацій. Формальним приводом стало членство депутатів в інших партіях.

Українська правда