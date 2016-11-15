Тимошенко розповіла, як Шухевич з "імпічментом" опинився біля трибуни

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Вівторок, 15 листопада 2016, 17:20

Народний депутат з фракції Радикальна партія Юрій Шухевич просив у фракції Батьківщина передати йому слово.

Про це в кулуарах Ради заявила у вівторок лідер фракції Батьківщина Юлія Тимошенко.

На запитання, чи знала вона, що Шухевич хотів сказати про імпічмент президенту Петру Порошенку, Тимошенко сказала:

"Ми не мали можливості говорити про деталі його тексту. Він просто попросив дати йому три хвилини", – зазначила вона.

"Що стосується питання і розмови про імпічмент президента, я вважаю, що цей президент заробив вже на 5 імпічментів", – додала вона.

"Я мушу вам сказати, що він звернувся до мене особисто з правом виступити, тому що його фракція не підписала йому право на виступ", – заявила Тимошенко.

"Українська правда" намагається взяти коментар у пана Шухевича. Станом на вечір вівторка, в кулуарах Ради його немає.

Як відомо, у вівторок вранці спікер Андрій Парубій оголосив, що Шухевич буде виступати від імені фракції "Батьківщина". Ляшко обурився цим і не допустив виступу Шухевича.

Також стало відомо, що ймовірний помічник Медведчука отримав перепустку в Раду після клопотання Тимошенко до керівника Апарату парламенту. Саме ця людина нібито намагалася використати Шухевича для провокативних заяв.

Ляшко заявив, що Шухевича намагалися примусити  ініціювати початок процедури імпічменту президента.

Пізніше депутати від Радикальної партії вийшли на трибуну і Ляшко заявив, що на Шухевича готується замах і закликав СБУ забезпечити йому охорону.

Українська правда

Теми: Ляшко Тимошенко
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IP: 94.178.113.---sensor+215.11.2016 17:53
laa1999:
Юля бы в нормальной стране - до сих пор отмаливали десятки миллиардов долларов, которые страны переплатила за личные ее контракт с Газпромом. А в Украине даже законно ее посадить нельзя.Закона такого нет.
Та что там контракт с газпромом, то недавно было сравнительно, за ней ещё со времён её другана Паши Лазаренко должок тянется когда они обули страну тоже на немыслимые (особенно по тем временам) деньги.

Аферистка. То что она НИ С КЕМ во власти не уживалась, причём их политчиеские взгляды совершенно не имеют значения в данном случае, - это не просто так.
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IP: 93.115.95.---Voloshin15.11.2016 17:49
"Tакож стало відомо, що ймовірний помічник Медведчука отримав перепустку в Раду після клопотання Тимошенко до керівника Апарату парламенту. ..."
-=-
Не знаю, чи приймав участь особисто Порошенко у визволенні аферистки з буцегарні , чи ні. Але очевидно, що не перечив він тим протиправним діям її подільників, в результаті яких злочинниця тепер на волі. ЇЇ дії нинішні – то дяка Порошенку. Арсеній своє отримав раніше. А ще раніше, вона в такий же спосіб віддячила Кучмі, Лазаренку, Ющенку - за підтримку.
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IP: 78.154.171.---laa199915.11.2016 17:32
Юля бы в нормальной стране - до сих пор отмаливали десятки миллиардов долларов, которые страны переплатила за личные ее контракт с Газпромом. А в Украине даже законно ее посадить нельзя.Закона такого нет.
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