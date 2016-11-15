Тимошенко розповіла, як Шухевич з "імпічментом" опинився біля трибуни

Народний депутат з фракції Радикальна партія Юрій Шухевич просив у фракції Батьківщина передати йому слово.

Про це в кулуарах Ради заявила у вівторок лідер фракції Батьківщина Юлія Тимошенко.

На запитання, чи знала вона, що Шухевич хотів сказати про імпічмент президенту Петру Порошенку, Тимошенко сказала:

"Ми не мали можливості говорити про деталі його тексту. Він просто попросив дати йому три хвилини", – зазначила вона.

"Що стосується питання і розмови про імпічмент президента, я вважаю, що цей президент заробив вже на 5 імпічментів", – додала вона.

"Я мушу вам сказати, що він звернувся до мене особисто з правом виступити, тому що його фракція не підписала йому право на виступ", – заявила Тимошенко.

"Українська правда" намагається взяти коментар у пана Шухевича. Станом на вечір вівторка, в кулуарах Ради його немає.

Як відомо, у вівторок вранці спікер Андрій Парубій оголосив, що Шухевич буде виступати від імені фракції "Батьківщина". Ляшко обурився цим і не допустив виступу Шухевича.

Також стало відомо, що ймовірний помічник Медведчука отримав перепустку в Раду після клопотання Тимошенко до керівника Апарату парламенту. Саме ця людина нібито намагалася використати Шухевича для провокативних заяв.

Ляшко заявив, що Шухевича намагалися примусити ініціювати початок процедури імпічменту президента.

Пізніше депутати від Радикальної партії вийшли на трибуну і Ляшко заявив, що на Шухевича готується замах і закликав СБУ забезпечити йому охорону.

Українська правда