Тимошенко рассказала, как Шухевич с "импичментом" оказался возле трибуны

Народный депутат из фракции Радикальная партия Юрий Шухевич просил фракцию "Батькивщина" передать ему слово.



Об этом в кулуарах Рады заявила во вторник лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.



На вопрос, знала ли она, что Шухевич хотел сказать об импичменте президенту Петру Порошенко, Тимошенко сказала:



"Мы не имели возможности говорить о деталях его текста. Он просто попросил дать ему три минуты", – отметила она.



"Что касается вопроса и разговорах об импичменте президента, я считаю, что этот президент заработал уже на 5 импичментов", – добавила она.



"Я должна вам сказать, что он обратился ко мне лично с правом выступить, потому что его фракция не подписала ему право на выступление", – заявила Тимошенко.



"Украинская правда" пытается взять комментарий у господина Шухевича. По состоянию на вечер вторника, в кулуарах Рады его нет.

Как известно, во вторник утром спикер Андрей Парубий объявил, что Шухевич будет выступать от имени фракции "Батькивщина". Ляшко возмутился этим и не допустил выступления Шухевича.

Также стало известно, что вероятный помощник Медведчука получил пропуск в Раду после ходатайства Тимошенко к руководителю Аппарата парламента. Именно этот человек якобы пытался использовать Шухевича для провокативных заявлений.

Ляшко заявил, что Шухевича пытались заставить инициировать начало процедуры импичмента президента.

Позднее депутаты от Радикальной партии вышли на трибуну, и Ляшко заявил, что на Шухевича готовится покушение и призвал СБУ обеспечить ему охрану.

Украинская правда