СБУ готує документи, щоб надати охорону Шухевичу

У Службі безпеки України вже працюють над проханням керівника фракції Радикальної партії Олега Ляшка щодо надання державної охорони народному депутатові Юрію Шухевичу.

Про це у коментарі Радіо Свобода сказав керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

"Якщо СБУ отримає наказ, то ми його негайно виконаємо, але й зараз, не чекаючи наказу, наша служба працює над цим питанням. Хочу наголосивти, що оскільки звернення від пана Ляшка пролунало і до президента, і до СБУ, то фактично два органи державної влади працюють паралельно", – сказав він.

За словами Ткачука, вже розпочато оформлення необхідних документів, які передбачають у разі виявлення законних підстав надання державної охорони особам, життю яких загрожує небезпека.

Як відомо, з парламентської трибуни Олег Ляшко заявив, що члену фракції Радикальної партії Юрію Шухевичу загрожує небезпека, посилаючись на повідомлення з надійних джерел.

Ляшко вважає, що смерть однофракційця хочуть використати "для дестабілізації ситуації та для реалізації московського плану підриву України зсередини".