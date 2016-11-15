СБУ надала охорону Шухевичу

СБУ надала охорону народному депутатові Юрію Шухевичу.

Про це повідомила речник відомства Олена Гітлянська.

"Голова СБУ Василь Грицак доручив забезпечити безпеку народного обранця, після оперативного розгляду Службою звернення державного діяча на ім'я Президента України.

СБУ вживаються додаткові оперативні заходи, направлені на перевірку отриманої інформації", - написала вона на Facebook.

Раніше у службі безпеки України заявляли, що вже працюють над проханням керівника фракції Радикальної партії Олега Ляшка щодо надання державної охорони Шухевичу.

"Якщо СБУ отримає наказ, то ми його негайно виконаємо, але й зараз, не чекаючи наказу, наша служба працює над цим питанням. Хочу наголосити, що оскільки звернення від пана Ляшка пролунало і до президента, і до СБУ, то фактично два органи державної влади працюють паралельно", – сказав у коментарі Радіо Свобода керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

За його словами, вже розпочато оформлення необхідних документів, які передбачають у разі виявлення законних підстав надання державної охорони особам, життю яких загрожує небезпека.

Як відомо, з парламентської трибуни Олег Ляшко заявив, що члену фракції Радикальної партії Юрію Шухевичу загрожує небезпека, посилаючись на повідомлення з надійних джерел.

Ляшко вважає, що смерть однофракційця хочуть використати "для дестабілізації ситуації та для реалізації московського плану підриву України зсередини".