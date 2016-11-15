Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ предоставила охрану Шухевичу

Вторник, 15 ноября 2016, 18:45

СБУ предоставила охрану народному депутату Юрию Шухевичу.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Председатель СБУ Василий Грицак поручил обеспечить безопасность народного избранника, после оперативного рассмотрения Службой обращения государственного деятеля на имя Президента Украины. СБУ принимаются дополнительные оперативные мероприятия, направленные на проверку полученной информации", - написала она в Facebook.

Ранее в службе безопасности Украины заявляли, что уже работают над просьбой руководителя фракции Радикальной партии Олега Ляшко о предоставлении государственной охраны Шухевичу.

"Если СБУ получит приказ, то мы его немедленно выполним, но и сейчас, не дожидаясь приказа, наша служба работает над этим вопросом. Хочу подчеркнуть, что поскольку обращение господина Ляшко прозвучало и к президенту, и к СБУ, то фактически два органа государственной власти работают параллельно", - сказал  в комментарии Радио Свобода руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

По его словам, уже начато оформление необходимых документов, которые предусматривают в случае выявления законных оснований предоставление государственной охраны лицам, жизни которых угрожает опасность.

Как известно, с парламентской трибуны Олег Ляшко заявил, что члену фракции Радикальной партии Юрию Шухевичу грозит опасность, ссылаясь на сообщение из надежных источников.

Ляшко считает, что смерть коллеги хотят использовать "для дестабилизации ситуации и для реализации московского плана подрыва Украины изнутри".

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
СБУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
Все новости...
Реклама: