СБУ предоставила охрану Шухевичу

СБУ предоставила охрану народному депутату Юрию Шухевичу.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Председатель СБУ Василий Грицак поручил обеспечить безопасность народного избранника, после оперативного рассмотрения Службой обращения государственного деятеля на имя Президента Украины. СБУ принимаются дополнительные оперативные мероприятия, направленные на проверку полученной информации", - написала она в Facebook.

Ранее в службе безопасности Украины заявляли, что уже работают над просьбой руководителя фракции Радикальной партии Олега Ляшко о предоставлении государственной охраны Шухевичу.

"Если СБУ получит приказ, то мы его немедленно выполним, но и сейчас, не дожидаясь приказа, наша служба работает над этим вопросом. Хочу подчеркнуть, что поскольку обращение господина Ляшко прозвучало и к президенту, и к СБУ, то фактически два органа государственной власти работают параллельно", - сказал в комментарии Радио Свобода руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

По его словам, уже начато оформление необходимых документов, которые предусматривают в случае выявления законных оснований предоставление государственной охраны лицам, жизни которых угрожает опасность.

Как известно, с парламентской трибуны Олег Ляшко заявил, что члену фракции Радикальной партии Юрию Шухевичу грозит опасность, ссылаясь на сообщение из надежных источников.

Ляшко считает, что смерть коллеги хотят использовать "для дестабилизации ситуации и для реализации московского плана подрыва Украины изнутри".