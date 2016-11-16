Імена 100 причетних до збиття MH-17 назвуть до 2018 - міністр

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Середа, 16 листопада 2016, 09:37
Міністр заяивв. що встановлено 100 причетних до катастрофи MH17

Міністр транспорту Малайзії заявив, що нині встановлено імена 100 осіб, підозрюваних у катастрофі літака Малазійських авіаліній MH-17, їх буде названо до 2018 року.

Із такою заявою міністр Ліоу Тіонг Лай виступив під час обговорення бюджету, повідомляє Анадолу.

"Ми будемо використовувати Міжнародний суд в Нідерланадх, аби притягнути винних до відповідальності", - сказав він.

За словами малазійського міністра, ці 100 підозрюваних будуть викликані на допити для надання свідчень.

доповнюється...

Теми: MH17 катастрофи авіа
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