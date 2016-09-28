Слідство: MH17 збили з території бойовиків із російського "Бука"

Міжнародне слідство переконане, що пасажирський літак "Малайзійських авіаліній" 17 липня 2-014 року над сходом України збили з Первомайська, підконтрольного проросійським бойовикам, із установки "Бук", привезеної з Росії.

Про це заявив голова департаменту розслідувань поліції Нідерландів Гілберт Пауліссен на прес-конференції в Гаазі у середу під час офіційного оприлюднення наявних результатів.

"Ми повністю певні того, що наші висновки точні. А висновки наступні: 17 липня рейс MH17 був збитий ракетою з ПЗРК "Бук" з поля у Первомайському, і система була привезена з території Російської Федерації, а потім повернулася на територію Росії", – заявив він.

Слідство у своїх висновках спирається на записи перехоплених телефонних розмов бойовиків Донбасу, записи у соцмережах, оприлюднені свідками знімки та відеозаписи, аналіз решток літака, а також дослідні експерименти (реконструкції) й висновки експертів.

Декілька перехоплених розмов увімкнули на прес-конференції.

У Первомайську свідки бачили обгорілу землю площею 30 на 30 м. Розслідувачі не бачили цього, але є фотографії від 16-го й 25 липня 2014 року: свідки зробили знімки обгорілого грунту, на фото також там видно сліди гусениць.

Експерти відслідкували рух ПЗРК "Бук" із Росії й назад.

Близько 8-ї ранку у день трагедії його побачили у Єнакієво, до цього їхав конвой.

На одному з записів чути, що "Бук" везли на тралі. "Зараз я скажу, куди їй висуватися, – вона разом із танками "Востока" піде", – доручив один із бойовиків іншому.

"Трейлер перетнув кордон… на декількох фото, знайдених у мережах, бачимо ракети "земля - повітря", замасковані комуфляжною сіткою. Супроводжував його конвой, який зупинявся двічі: перетинаючи межу Донецька... Об 11-й конвой направився дорогою H-21 з Макіївки до Сніжного… Потім комплекс "Бук" їхав своїм ходом", – сказав Пауліссен.

Демонструючи одне з фото, він зазначив, що фон зображень прибрали, щоб не стала відомою людина, яка зробила ці знімки.

За словами Пауліссена, свідки чули звуки залпу й бачили, як падає літак На фото видно "димовий слід" – експерти встановили, що це не хмари.

Назад, як припускає слідство, "Бук" перевозили вночі.

Слідство вважає, що "Бук" сам доїхав до Сніжного, а потім, пізно ввечері 17 липня, його на вантажівці повезли до Красного Луча, а потім до Луганська. Відомо, що трейлер "Вольво" з "Буком" рухався до російського кордону, а потім перетнув його.

У записі перехопленої розмови, яка відбулася 18 липня 2014 року рано вранці, один зі співрозмовників каже: "Машина уже давно в Росії знаходиться…".

"Було кілька гіпотез щодо запуску, зокрема, біля Зарощенського (селища на Донеччині – ред.) – бо російське Міністерство оборони сказало, що це могло бути потенційним місцем запуску, і тоді це місце контролювалося українськими ЗСУ. Але ми можемо сказати, що запуск відбувся не звідти. На час запуску Україна не контролювала це місце", – заявив Пауліссен і увімкнув запис розмови бойовиків, який підтверджує це.

На записі розмови, яка відбулася 15 червня, чути, як проросійський бойовик каже, що Зарощінське було "їхньою" територією у липні, а якщо "укропи" заходили туди, то "там щільно ніколи не стояли". "Зарощенське – це поруч із нами, за 3 кілометри... Я тобі даю 100%, що його збили не звідти, бо коли його збили, ми були на місці… Навіть із того боку, де він (літак) падав, – не звідти стріляли, це брехня", – каже якийсь Льоша.

Пауліссен повідомив: "Ми заслухали свідків – і ми можемо зробити висновок, що місцем запуску (ракети) була місцевість біля Первомайського – поле близько 600 м, оточене деревами. Голландська сторона вже дійшла висновку, що ракету було запущено з площі біля Тарнового, яка на той час контролювалася проросійськими бійцями".

Він додав, що висновки слідства підтверджують команди, які працювали в США та в Європейській космічній агенції.

Висновок американців такий: "Літак MH17 був збитий ракетою "земля – повітря" SA-11 (американська назва "Бука" – ред.) за 6 кілометрів на південь від Сніжного – і це не суперечить версії про запуск із Первомайська", – сказав Пауліссен.

Він також розповів: "Одна з частинок (ракети) була знайдена у склі (літака)… Частинка ракети потрапила у вікно. Також бачимо деформацію на кабіні літака – і її форма повністю співпадає з формою ракети, яку було знайдено командою, що брала участь у розслідуванні. Таким чином, ми маємо чіткі докази того, що літак MH17 був збитий ракетою серії 9M38".

Судові експерти створили експеримент для перевірки цього. Вони створили імітацію вибуху – і змогли вирахувати траєкторію і порівняти ушкодження із реальними рештками, знайденими на місці падіння.

"Отже, ПЗРК "Бук" перевезли з Росії до України – і ми змогли відстежити шлях "Бука" з Росії до України досить точно", – сказав Пауліссен.

Олена Рощенко, УП