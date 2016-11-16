Имена 100 причастных к крушению MH-17 назовут до 2018 - министр

Министр заявил, что установлены имена 100 причастных к крушению MH17

Министр транспорта Малайзии заявил, что в настоящее время установлены имена 100 человек, подозреваемых в катастрофе самолета Малазийских авиалиний MH-17. Они будут названы до 2018 года.

С таким заявлением министр Лиоу Тионг Лай выступил во время обсуждения бюджета, сообщает Анадолу.

"Мы будем использовать Международный суд в Нидерланадх, чтобы привлечь виновных к ответственности", - сказал он.

По словам малазийского министра, эти 100 подозреваемых будут вызваны на допросы для дачи показаний.

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