Имена 100 причастных к крушению MH-17 назовут до 2018 - министр

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Среда, 16 ноября 2016, 09:37
Министр заявил, что установлены имена 100 причастных к крушению MH17

Министр транспорта Малайзии заявил, что в настоящее время установлены имена 100 человек, подозреваемых в катастрофе самолета Малазийских авиалиний MH-17. Они будут названы до 2018 года.

С таким заявлением министр Лиоу Тионг Лай выступил во время обсуждения бюджета, сообщает Анадолу.

"Мы будем использовать Международный суд в Нидерланадх, чтобы привлечь виновных к ответственности", - сказал он.

По словам малазийского министра, эти 100 подозреваемых будут вызваны на допросы для дачи показаний.

дополняется..

Темы: MH17 катастрофы авиа
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IP: 193.46.66.---Sergio_S16.11.2016 10:10
Это ж надо, какая скорость! Имена известны УЖЕ, а объявят их всего через год!
Вы, главное, не торопитесь так. Глядишь, к 2050г и обвинение смогут выдвинуть против рашистов.
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