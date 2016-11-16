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Активісти показали величезний "таємний" будинок судді з Харкова

Середа, 16 листопада 2016, 12:51

Суддя господарського суду Харківської області Ірина Попович не вказала у декларації будинок 623 м. кв, в якому проживає з чоловіком. 

Про це йдеться у матеріалі проекту Prosud, опублікованому у середу.

Вказується, що в 2016 році Вища Кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала призначити Попович суддею госпсуду Харківської області безстроково. Її чоловіком є екс-прокурор Харкова протягом семи років (з 2007 по 2014 рр) – Євген Попович.

У матеріалі вказується, що суддя Попович не вказала у декларації за 2015 рік будинок площею 623 м. кв. в рекреаційній зоні поблизу Харкова, де проживають Поповичі.

 

"Однак, згідно реєстру майнових прав,  одноосібне право власності на цей будинок з 2010 року належить Поповичу Євгену Миколайовичу. Більше того, даний будинок фігурує в декларації судді Попович за 2014 рік. А отже, невнесення будинку до електронної декларації є прямим порушенням закону про запобігання корупції", - сказано у статті.

Вказується, що окрім ділянки, на якій розміщено будинок (0,75 га), в довгостроковій оренді (терміном на 50 років) у чоловіка судді Попович знаходяться також і дві сусідні ділянки розмірами 1,8 та 0,55 ГА.

"Отже, загалом у розпорядженні родини Попович прямо чи опосередковано знаходиться більше 3 га землі рекреаційного призначення. Загальна ціна оренди двох ділянок землі складає більше 185 тис.грн на рік, а це практично весь річний задекларований заробіток родини Попович", - пишуть активісти.

Водночас, згідно з інформацією у статті, родина Поповичів володіє найдорожчим автопарком серед суддів господарського суду Харківської області.

"У власності родини Попович 5 елітних авто, орієнтовна загальна вартість яких складає щонайменше 164 тис.дол", - сказано у матеріалі.

Активісти пов'язують збагачення родини суддів із кооперативною схемою Кернеса-Добкіна.  

"Розслідувати законність цієї схеми мала прокуратура міста, яку на той час очолював Євген Попович. Але, як виявилося, пан Попович дуже добре знайомий з даною схемою та сам є її учасником", - пишуть активісти.

Як відомо, раніше проект Prosud показав будинок-"храм" династії суддів з Полтавщини.

У липні 2015 року "Автомайдан" запустив проект Prosud, покликаний контролювати діяльності українських суддів.

У вересні в Харкові ГПУ провела обшуки у справі земельних махінацій, до яких, за версією силовиків причетні екс-мер Харкова (2006-2010 роки) Михайло Добкін, нинішній мер Харкова Геннадій Кернес, директор юрдепартаменту Харківської міськради Володимир Коваленко, головний архітектор Харкова Чечельницький та колишній керівник харківського управління держкомзему Юрій Санін.

Теми: Харківсуддекларації
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