В АП думали над варіантом видати Саакашвілі Грузії – джерело

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 13:13

У оточенні президента розглядали різні варіанти того, як позбутися екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі. Серед них – і можлива видача Саакашвілі грузинській стороні на запит.

Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники в оточенні керівництва АП

За словами співрозмовника, спочатку розглядався варіант позбавлення Сакашвілі громадянства України, але потім виявилося, що це практично неможливо (Україна за міжнародними зобов'язаннями не може позбавити громадянства особу, у якої немає громадянства іншої країни, Саакашвілі, як відомо, позбавили громадянства Грузії - УП).

Тому виник ще один варіант "позбутися Саакашвілі" - видати його на запит грузинської сторони. До цього часу Генеральна прокуратура України відмовляла Грузії у видачі Саакашвілі.

"Є люди в оточенні президента, які ненавидять Саакашвілі та зараз роблять усе можливе, аби його в країні не було. Але й президенту є на що ображатися – він не виконав деякі обіцянки, – пояснює співрозмовник. – Я не знаю чи наважаться вони на це, але цей варіант дійсно розглядався".

За словами іншого співрозмовника з АП, у Саакашвілі і Порошенка була домовленість про "ненапад" до виборів у Грузії.

"УП" звернулася за коментарем до прес-служби Саакашвілі. Там поки не дають жодних коментарів з цього приводу, але пообіцяли зробити заяву на цю тему пізніше.

Водночас Кримінальний кодекс України, розділ ІІ, ст.10 п.1 передбачає, що громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочин поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду.

Як відомо, на парламентських виборах в Грузії, які пройшли у жовтні, партія "Єдиний національний рух", заснована Саакашвілі, не отримала бажаного результату, це стало ясно вже в першому турі виборів. Як результат, Саакашвілі закликав бойкотувати вибори, а його дружина відмовилася продовжити боротьбу за місце в парламенті.

7 листопада Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, звинувативши президента і його оточення в корупції.

Нагадаємо, в квітні 2015 року Генеральна прокуратура України вже відмовляла Грузії у видачі Саакашвілі.

Українська правда

Теми: Саакашвілі Порошенко
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Коментарі — 3
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IP: 212.26.140.---Kabinet Stoperwyi18.11.2016 15:33
Здається когось дуже піарять... Формують світлий образ жертви режиму...

Конституція України
Стаття 25. Частина 2.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Тому це все дурня...
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IP: 212.80.43.---67viktormaximov18.11.2016 13:54
Саакашвілі має репутацію керівника, що бореться з корупцією. Порошенко має репутацію керівника, що покриває корупцію. Нехай Порошенко спробує і він побачить, що українці все прекрасно розуміють
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IP: 91.214.84.---aliquis18.11.2016 13:51
Я не думаю, що Саакашвілі якийсь месія. Але якщо вони посміють це зробити, ми всі повинні показати їм, як свого часу Януковичу, який грався з державою як хотів і чхав на волю народу, хто тут має право вирішувати долю людей і країни.
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