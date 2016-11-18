В АП думали над варіантом видати Саакашвілі Грузії – джерело

У оточенні президента розглядали різні варіанти того, як позбутися екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі. Серед них – і можлива видача Саакашвілі грузинській стороні на запит.

Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники в оточенні керівництва АП

За словами співрозмовника, спочатку розглядався варіант позбавлення Сакашвілі громадянства України, але потім виявилося, що це практично неможливо (Україна за міжнародними зобов'язаннями не може позбавити громадянства особу, у якої немає громадянства іншої країни, Саакашвілі, як відомо, позбавили громадянства Грузії - УП).

Тому виник ще один варіант "позбутися Саакашвілі" - видати його на запит грузинської сторони. До цього часу Генеральна прокуратура України відмовляла Грузії у видачі Саакашвілі.

"Є люди в оточенні президента, які ненавидять Саакашвілі та зараз роблять усе можливе, аби його в країні не було. Але й президенту є на що ображатися – він не виконав деякі обіцянки, – пояснює співрозмовник. – Я не знаю чи наважаться вони на це, але цей варіант дійсно розглядався".

За словами іншого співрозмовника з АП, у Саакашвілі і Порошенка була домовленість про "ненапад" до виборів у Грузії.

"УП" звернулася за коментарем до прес-служби Саакашвілі. Там поки не дають жодних коментарів з цього приводу, але пообіцяли зробити заяву на цю тему пізніше.

Водночас Кримінальний кодекс України, розділ ІІ, ст.10 п.1 передбачає, що громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочин поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду.

Як відомо, на парламентських виборах в Грузії, які пройшли у жовтні, партія "Єдиний національний рух", заснована Саакашвілі, не отримала бажаного результату, це стало ясно вже в першому турі виборів. Як результат, Саакашвілі закликав бойкотувати вибори, а його дружина відмовилася продовжити боротьбу за місце в парламенті.

7 листопада Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, звинувативши президента і його оточення в корупції.

Нагадаємо, в квітні 2015 року Генеральна прокуратура України вже відмовляла Грузії у видачі Саакашвілі.

Українська правда