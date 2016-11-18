У СБУ запевняють, що "Шатун" справжній

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 14:21

У Службі безпеки заявляють, що план "Шатун" був підготовлений в Росії.

Про це під час брифінгу у п'ятницю повідомив голова СБУ Василь Грицак.

"Завершилася експертиза, яка довела дотичність того, що документи готувалися дійсно там, де про це вже говорили, ви розумієте", - сказав він.

"З приводу організації, ви самі можете накладати те, що відбувається на те, що там написано в самому "Шатуні", - додав він.

Як відомо, нардеп Антон Геращенко 7 листопада запостив на своїй сторінці в Facebook посилання на матеріали з сайту "Кіберхунта" з нібито документами з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова.

Один з документів стосується дестабілізації на Закарпатті. Інший документ про нібито план "Шатун", що спрямований на дестабілізацію політичної ситуації в країні протягом листопада 2016 року до березня 2017.

У Кремлі заявили, що Сурков взагалі не користується електронною поштою

СБУ заявила, що почала перевірку.

Роман Кравець, УП

Теми: СБУ
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Коментарі — 3
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IP: 95.135.32.---Андрій Герасимчук18.11.2016 15:24
Схоже, Порошенко - головний виконавець цього плану
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IP: 86.102.28.---Hakan Karzai18.11.2016 14:52
А Казанова в свое время разработал план "Ебун"
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IP: 89.175.167.---Sergey Filatov18.11.2016 14:33
А еще, Порошенко знает о плане "Бодун", а Парубий - о плане "Придурок".
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