У СБУ запевняють, що "Шатун" справжній

У Службі безпеки заявляють, що план "Шатун" був підготовлений в Росії.

Про це під час брифінгу у п'ятницю повідомив голова СБУ Василь Грицак.

"Завершилася експертиза, яка довела дотичність того, що документи готувалися дійсно там, де про це вже говорили, ви розумієте", - сказав він.

"З приводу організації, ви самі можете накладати те, що відбувається на те, що там написано в самому "Шатуні", - додав він.

Як відомо, нардеп Антон Геращенко 7 листопада запостив на своїй сторінці в Facebook посилання на матеріали з сайту "Кіберхунта" з нібито документами з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова.

Один з документів стосується дестабілізації на Закарпатті. Інший документ про нібито план "Шатун", що спрямований на дестабілізацію політичної ситуації в країні протягом листопада 2016 року до березня 2017.

У Кремлі заявили, що Сурков взагалі не користується електронною поштою.

СБУ заявила, що почала перевірку.

Роман Кравець, УП