Луценко обіцяє перевірити Тимошенко, коли Ляшко аргументує докори

Правоохоронні органи зможуть розпочати розслідування, чи співпрацюють деякі народні депутати з Росією, якщо до них надійде юридично грамотно оформлена скарга на них.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на спільній прес-конференції з головою Служби безпеки України Василем Грицаком у Києві.

На прохання прокоментувати звинувачення щодо деяких народних депутатів про нібито співпрацю з Росією Грицак відповів:

"Ми маємо реагувати на речі, в яких містяться ознаки готування або вчиненого уже злочину. Якщо є в повідомленні депутати – і це повідомлення не просто "сказав"…"

Генеральний прокурор Юрій Луценко продовжив його відповідь словами:

"Як тільки Олег Ляшко сформує свої звинувачення в юридично прийнятній термінології, ми розглянемо будь-які його заяви, як і заяви будь-яких інших громадян. До того часу все це залишається політичним піаром, у притаманному Олегу Валерійовичу стилі".

Грицак сказав про термінологію: "Так точно"

"У нас є документ для "опера"-початківця. І коли він документує якийсь злочин про готування чи скоєння злочину і опитує людину, він починає з елементарних питань: де, коли, від кого, за яких обставин, що саме стало відомо. І якщо почати задавати ці питання багатьом депутатам, то вони часто відмовляються на цю тему просто навіть говорити. От я знаю – і все", – додав голова СБУ.

Як відомо, уже кілька днів лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко у грубій формі відгукується про лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко, звинувачуючи її у співпраці з російською владою всупереч інтересам України та у спробі використати депутата Юрія Шухевича для виголошення вимоги про відставку Петра Порошенка з посади президента.

Юлія Тимошенко заявляє про інформаційні атаки на неї і пов’язує їх, зокрема, з розслідуванням своєї партії про знищені банки.

Олена Рощенко, УП