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Ляшко обіцяє "прикінчити нафталінову московську зозулю" Тимошенко

П'ятниця, 18 листопада 2016, 10:35

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко викликає главу партії "Батьківщина" екс-прем'єра Юлію Тимошенко на "публічні дебати".

Про це він написав у п'ятницю на своєму Facebook.

Депутат стурбувався, що "вперше за 20 років свого депутатства Юлія Тимошенко жодного разу на цьому тижні не виступила в парламенті".

"Мовчить, як у рот води набрала. А якщо й відповідає, то із свого партійного бункера, ховаючись від незручних питань. Лідер не може боятися і ховатися! Тому я викликаю Юлію Тимошенко, очільницю фракції "Батьківщина", двічі прем'єр-міністра України, кращу подружку Путіна на публічні дебати на будь-якому каналі в будь-який час", – пише Ляшко.

Радикал переконує, що має "залізні, неспростовні факти багатолітньої співпраці Тимошенко з Путіним".

"Я прикінчу цю нафталінову московську зозулю на будь-якому ефірі. Навіть якщо вона обере сепарський "Інтер", з якого не вилазить – я зроблю виняток і прийду на канал Льовочкіна і Фірташа", – заявив також Ляшко.

Як відомо, "Батьківщина" підтримала мітинги ошуканих вкладників банку "Михайлівський" 15 листопада. Є свідчення того, що частину людей на них привезли за гроші. Учасники мітингу під НБУ зізналися спостерігачам ОБСЄ, що за участь у акції їм заплатять суму, еквівалентну 10 доларам.

А перед тим у Службі безпеки України заявляли, що цими акціями розпочнеться реалізація кремлівського плану "Шатун" із дестабілізації ситуації в Україні.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко назвав її "московською зозулею" і попросив Петра Порошенка позбавити лідера "Батьківщини" громадянства України та "вислати" до Росії.

Тимошенко в свою чергу заявила, що проти неї розгорнуто брудну кампанію – але вона пробачає кривдникам.

Українська правда

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Теми: Ляшко ОлегТимошенко
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