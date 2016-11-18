Суд постановив вважати сина Януковича непричетним до розстрілів Майдану

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 16:44

Печерський райсуд Києва визнав недостовірною, такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію інформацію про причетність сина екс-президента Віктора Януковича Олександра до вбивств на Майдані.

Відповідне рішення, ухвалене судом в п'ятницю, "Українській правді" надіслав прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир.

Як пояснила адвокат Януковича Ольга Просянюк, мова йде про наступну заяву, зроблену депутатом, радником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком рівно два роки тому – 18 листопада 2014 року:

"Ми розуміємо чітко, що за організацією масових вбивств стоїть ... – Олександр Янукович. Без їх (Олександра Януковича) команди неможливо було б застосування вогнепальної зброї співробітниками міліції".

Суд зобов'язав МВС повідомити на своєму офіційному сайті про дане рішення протягом місяця з дня вступу його в законну силу.

 

Коментуючи це рішення, спікер МВС Артем Шевченко заявив "Українській правді", що відомство відреагує на нього лише після того, як юристи МВС отримають сам документ і проаналізують його.

"УП" звернулася за коментарем з цього приводу до Антона Геращенка і чекає його відповіді.

Олег Шанковський, УП

Теми: Янукович Майдан суд Геращенко
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Коментарі — 7
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IP: 91.196.178.---Logic200918.11.2016 18:41
Иван Краснополянов:
Свою справку проверьте, обновить пора, Кащенко Вас ждёт.
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IP: 82.145.221.---Иван Краснополянов18.11.2016 18:18
Logic2009:
Иван Краснополянов:
Красножопов, занимайтесь своими спикерами для которых
"парламент не место для дискуссий", и не Ваше собачье дело,
что делается у нас.
Вы, голубчик, просто неподражаемы! Искрометный ум, космических размеров интеллект, тончайший, аж до полутонов, сарказм. Сразу видно-сделаны не валенком! Генофонд европейской державы! Утерли нос дремучему мордорцу! Именно так я себе и представлял современных европейских украинцев, очистившихся от вековой ордынской скверны, узревших в себе трипольские хромосомы и одвичную лыцарскую природу. Сразу видно, что вас рожали не в мазанке на земляном полу, среди кур и навоза! Ваши родители точно не пели про Галю, что пидманули..... Завидую! 24 числа будете без виз в Париже крем-марго кушать... Ну, что же... Каждому свое. Пойду от зависти хряпну стекломою с ежатиной.
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IP: 91.196.178.---Logic200918.11.2016 18:03
Иван Краснополянов:
Красножопов, занимайтесь своими спикерами для которых
"парламент не место для дискуссий", и не Ваше собачье дело,
что делается у нас.
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IP: 82.145.221.---Иван Краснополянов18.11.2016 17:49
Logic2009:
Иван Краснополянов:

Вам краще пасує нік Красножопов
Ваш умственный уровень понятен сразу. Несомненно, что вы лицо современной Украины, интеллекуальный собеседник, европейский интеллегент и просто содержательный собеседник....
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IP: 91.196.178.---Logic200918.11.2016 17:38
Иван Краснополянов:

Вам краще пасує нік Красножопов
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