Суд постановив вважати сина Януковича непричетним до розстрілів Майдану

Печерський райсуд Києва визнав недостовірною, такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію інформацію про причетність сина екс-президента Віктора Януковича Олександра до вбивств на Майдані.

Відповідне рішення, ухвалене судом в п'ятницю, "Українській правді" надіслав прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир.

Як пояснила адвокат Януковича Ольга Просянюк, мова йде про наступну заяву, зроблену депутатом, радником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком рівно два роки тому – 18 листопада 2014 року:

"Ми розуміємо чітко, що за організацією масових вбивств стоїть ... – Олександр Янукович. Без їх (Олександра Януковича) команди неможливо було б застосування вогнепальної зброї співробітниками міліції".

Суд зобов'язав МВС повідомити на своєму офіційному сайті про дане рішення протягом місяця з дня вступу його в законну силу.

Коментуючи це рішення, спікер МВС Артем Шевченко заявив "Українській правді", що відомство відреагує на нього лише після того, як юристи МВС отримають сам документ і проаналізують його.

"УП" звернулася за коментарем з цього приводу до Антона Геращенка і чекає його відповіді.

Олег Шанковський, УП