У новому керівництві "ДемАльянсу" немає Лещенка, Найєма й Заліщук

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Неділя, 20 листопада 2016, 00:02

У керівництві партії "ДемАльянс", переобраному на з'їзді в суботу, немає нардепів Світлани Заліщук, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма.

Як повідомляється на сторінці партії в Facebook, співголовами "ДемАльянсу" стали Василь Гацько та Вікторія Пташник.

До правління партії увійшли Артем Романюков, Максим Черкасенко, Владислав Оленченко, Євгенія Матейчук, Ігор Андрійченко.

Як відомо, на з'їзді 9 липня цього року Заліщук була обрана тимчасовим співкерівником партії разом з Василем Гацьком.

Тоді ж до правління партії за підсумками голосування було обрано: Сергія Лещенка, Мустафу Найєма, Максима Черкасенка, Світлану Коломієць, Владислава Оленченка, Зою Буйницьку, Олега Дерев'янка, Вікторію Пташник та Андрія Длігача.

14 листопада народних депутатів БПП Світлану Заліщук та Мустафу Найєма, а також Наталію Новак виключили з міжнародних делегацій. Формальним приводом стало членство депутатів в інших партіях.

Партія "ДемАльянс" розцінила рішення фракції ББП про виключення зі складу парламентських делегацій Ради Європи та НАТО Заліщук та Найєма як політичну розправу.

Українська правда

Теми: Лещенко партія
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Коментарі — 1
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IP: 93.73.27.---Gonta_2020.11.2016 00:37
"Партія "ДемАльянс" розцінила рішення фракції ББП про виключення зі складу парламентських делегацій Ради Європи та НАТО Заліщук та Найєма як політичну розправу.".

НЕ ТРЕБА КИДАТИСЯ ГУЧНИМИ СЛОВАМИ.

Цю трійку хіба посадили в буцегарню чи табір? Ні, просто обмежили прокаташки за кордон ДЕРЖАВНИМ КОШТОМ.
Та подібні "репресії" якось переживають 99,99% українців. До того ж зваживши на е-декларації принаймні двох з них вони цілком можуть кататися власним рахунком.
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У новому керівництві "ДемАльянсу" немає Лещенка, Найєма й Заліщук
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