В новом руководстве "ДемАльянса" нет Лещенко, Найема и Залищук

В руководстве партии "ДемАльянс", переизбранном на съезде в субботу, нет нардепов Светланы Залищук, Сергея Лещенко и Мустафы Найема.

Как сообщается на странице партии в Facebook, сопредседателями "ДемАльянса" стали Василий Гацько и Виктория Пташник.

В правление партии вошли Артем Романюков, Максим Черкасенко, Владислав Оленченко, Евгения Матейчук, Игорь Андрейченко.

Как известно, на съезде 9 июля этого года Залищук была избрана временным соруководителем партии вместе с Василием Гацько.

Тогда же в правление партии по итогам голосования были избраны: Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Максим Черкасенко, Светлана Коломиец, Владислав Оленченко, Зоя Буйницкая, Олег Деревянко, Виктория Пташник и Андрей Длигач.

14 ноября народных депутатов БПП Светлану Залищук и Мустафа Найем, а также Наталью Новак исключили из международных делегаций. Формальным поводом стало членство депутатов в других партиях.

Партия ДемАльянс расценила решение фракции ББП об исключении из состава парламентских делегаций Совета Европы и НАТО Залищук и Найема как политическую расправу.

Украинская правда