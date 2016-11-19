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У новому керівництві "ДемАльянсу" немає Лещенка, Найєма й Заліщук

Субота, 19 листопада 2016, 23:02
У новому керівництві ДемАльянсу немає Лещенка, Найєма й Заліщук

У керівництві партії "ДемАльянс", переобраному на з'їзді в суботу, немає нардепів Світлани Заліщук, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма.

Як повідомляється на сторінці партії в Facebook, співголовами "ДемАльянсу" стали Василь Гацько та Вікторія Пташник.

До правління партії увійшли Артем Романюков, Максим Черкасенко, Владислав Оленченко, Євгенія Матейчук, Ігор Андрійченко.

Як відомо, на з'їзді 9 липня цього року Заліщук була обрана тимчасовим співкерівником партії разом з Василем Гацьком.

Тоді ж до правління партії за підсумками голосування було обрано: Сергія Лещенка, Мустафу Найєма, Максима Черкасенка, Світлану Коломієць, Владислава Оленченка, Зою Буйницьку, Олега Дерев'янка, Вікторію Пташник та Андрія Длігача.

14 листопада народних депутатів БПП Світлану Заліщук та Мустафу Найєма, а також Наталію Новак виключили з міжнародних делегацій. Формальним приводом стало членство депутатів в інших партіях.

Партія "ДемАльянс" розцінила рішення фракції ББП про виключення зі складу парламентських делегацій Ради Європи та НАТО Заліщук та Найєма як політичну розправу.

Українська правда

Теми: Лещенкопартії
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